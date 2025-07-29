دبي تستضيف سباق "لي تاب" من طواف فرنسا يناير 2026

MENAFN - Al-Bayan) بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى التي أقيمت في فبراير الماضي، يعود سباق ((لي تاب دبي من طواف فرنسا)) في نسخته الثانية يوم الأحد 25 يناير 2026 في دبي، وينظم الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع سكودا، وسط توقعات بجذب عدد أكبر من المشاركين، مع برنامج ممتد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجميع أفراد العائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وإلى جانب السباق الرئيسي، سيشهد برنامج عطلة نهاية الأسبوع مختلف عناصر التفاعل المجتمعي والعائلي.

فيوم السبت 24 يناير 2026 سيستضيف مجدداً تجربة السباق العائلية غير التنافسية وسباقات الأطفال، مع مبادرات جديدة وأنشطة موجهة للعائلات.

ومن المقرر أن تستضيف نسخة 2026 من ((لي تاب دبي للدراجات الهوائية)) عدداً من الدراجين الأسطوريين السابقين في سباق ((طواف فرنسا)) في دولة الإمارات، وذلك بعد مشاركة ثلاثة دراجين سابقين من ((طواف فرنسا)) في نسخة 2025.

وقال عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: ((نحن سعداء بعودة هذا السباق العالمي الشهير إلى دبي، والذي يأتي بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى التي أقيمت في العالم 2024 بمشاركة أكثر من 1000 دراج من الهواة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، وأنا على ثقة بأن النسخة المقبلة ستكون أكثر نجاحاً في ظل المكانة المتنامية لرياضة الدراجات الهوائية في دبي وتوفر المسارات التي تمتد مئات الكيلومترات في أرجاء المدينة، إلى جانب تزايد أعداد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة والخبرة الواسعة التي يمتلكها مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة في مجال استضافة وتنظيم سباقات الدراجات الهوائية)).

وأضاف: ((سيقام السباق في شهر يناير، حيث الطقس المثالي، ما يجعله افتتاحية مميزة لموسم حافل بسباقات الدراجات الهوائية الدولية في دبي، وسيتم اختيار مسارات السباق بعناية فائقة لتمكين آلاف المشاركين من الاستمتاع بتجربة قيادة الدراجات الهوائية في أجمل مناطق ووجهات دبي التي تضم مختلف المعالم الحضارية والسياحية والسكنية الفريدة، وستكون المشاركة في هذا السباق تجربة لا تنسى تسجل في ذاكرة المشاركين وفي سجلات إنجازاتهم)).

نجاح كبير

و قال أنطوان كويرس من شركة A.S.O. المنظِمة لسباق ((طواف فرنسا)): ((بعد السنة الأولى التي تميزت بكثير من النجاح، نفخر بالإعلان عن عودة ((لي تاب دبي للدراجات الهوائية)) من ((طواف فرنسا)) إلى الإمارات بنسخته الثانية.

ونحن في شركة A.S.O. نتطلع قدماً للنسخة التالية.

وبفضل الدعم الذي لا يقدر بثمن من أبرز الشركاء والداعمين المعنيين، ومن بينهم ((مجلس دبي الرياضي))، ((شرطة دبي)) و((شكودا الشرق الأوسط))، وباقي رعاة الحدث الآخرين، نحن على ثقة بأن ((لي تاب دبي)) سيكون أكثر نجاحاً في 2026.

ومعاً، سوف نجلب سحر ((طواف فرنسا)) إلى دبي!)).

فخر

أما فيروز القزي، مدير سباق ((لي تاب دبي للدراجات الهوائية)) من ((طواف فرنسا)) فقال: ((أكدت السنة الأولى من الحدث أن سباقات الدراجات الهوائية على الطرقات تشهد نمواً كبيراً في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، وأشعر بكثير من السعادة والفخر مع إعلاننا عن موعد سباق 2026 وبدء فترة التسجيل المسبق للنسخة الثانية)).