مونديال السباحة.. الروماني بوبوفيتشي يحرز لقبه العالمي الثاني
وكان بوبوفيتشي متأخراً بعد 150 متراً، لكن ابن العشرين عاماً انتفض في الأمتار الخمسين الأخيرة وفاز بالسباق بتسجيله 1:43.53 دقيقة، متقدماً على صاحب برونزية باريس 2024 الأمريكي لوك هوبسون (1:43.84 ث) والياباني تاتسويا موراسا (1:44.54 ث) اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.
واعتبر الروماني أن تتويجه، أمس، باللقب العالمي ((أفضل من (ذهبية) الأولمبياد بصراحة))، مضيفاً ((هل تعلمون لماذا؟ لقد تمرنت كثيراً من أجل الألعاب الأولمبية لكن هذا العام كان أكثر استرخاء وسهولة. أنا فخور جداً بنفسي)).
وأضاف بوبوفيتشي لقب السباق في سنغافورة إلى ذلك الذي أحرزه عام 2022 في بودابست حين توج أيضاً بلقب 100 م حرة، السباق الذي نال فيه البرونزية خلال أولمبياد باريس 2024.وغاب عن نهائي هذا السباق صاحب فضية أولمبياد باريس، البريطاني ماثيو ريتشاردز، بعد فشله في تجاوز الدور نصف النهائي.
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