مونديال السباحة.. الروماني بوبوفيتشي يحرز لقبه العالمي الثاني

MENAFN - Al-Bayan) أحرز الروماني دافيد بوبوفيتشي، بطل أولمبياد باريس 2024، لقبه العالمي الثاني في سباق 200 م حرة، أمس، في منافسات السباحة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة حتى الثالث من أغسطس.

وكان بوبوفيتشي متأخراً بعد 150 متراً، لكن ابن العشرين عاماً انتفض في الأمتار الخمسين الأخيرة وفاز بالسباق بتسجيله 1:43.53 دقيقة، متقدماً على صاحب برونزية باريس 2024 الأمريكي لوك هوبسون (1:43.84 ث) والياباني تاتسويا موراسا (1:44.54 ث) اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

واعتبر الروماني أن تتويجه، أمس، باللقب العالمي ((أفضل من (ذهبية) الأولمبياد بصراحة))، مضيفاً ((هل تعلمون لماذا؟ لقد تمرنت كثيراً من أجل الألعاب الأولمبية لكن هذا العام كان أكثر استرخاء وسهولة. أنا فخور جداً بنفسي)).

وأضاف بوبوفيتشي لقب السباق في سنغافورة إلى ذلك الذي أحرزه عام 2022 في بودابست حين توج أيضاً بلقب 100 م حرة، السباق الذي نال فيه البرونزية خلال أولمبياد باريس 2024.وغاب عن نهائي هذا السباق صاحب فضية أولمبياد باريس، البريطاني ماثيو ريتشاردز، بعد فشله في تجاوز الدور نصف النهائي.