تير شتيجن يخضع لجراحة ناجحة في الظهر
أضاف النادي الإسباني، في بيان رسمي، أن تير شتيجن لن يكون جاهزاً للمباريات، وسيحدد برنامج التعافي موعد عودته للملاعب.
ويتوقع الأطباء أن يغيب الحارس الألماني الدولي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وتدرب تير شتيجن بمفرده طول الأسبوع الماضي، بسبب آلام في الظهر، وتكهن بعضهم في البداية بأن الأمر مرتبط بإبلاغه بأنه سيكون الحارس الثالث للفريق خلف زميليه خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني المنضمين حديثاً.
وقبل العملية الجراحية، ربطت تقارير صحفية تير شتيجن بالانتقال إلى أندية أخرى مثل: مانشستر سيتي، وتشيلسي، وميلان، وإنتر ميلان، وموناكو
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