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تير شتيجن يخضع لجراحة ناجحة في الظهر

تير شتيجن يخضع لجراحة ناجحة في الظهر

2025-07-29 07:17:07
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس، أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق، قد خضع لجراحة ناجحة في أسفل الظهر.

أضاف النادي الإسباني، في بيان رسمي، أن تير شتيجن لن يكون جاهزاً للمباريات، وسيحدد برنامج التعافي موعد عودته للملاعب.

ويتوقع الأطباء أن يغيب الحارس الألماني الدولي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتدرب تير شتيجن بمفرده طول الأسبوع الماضي، بسبب آلام في الظهر، وتكهن بعضهم في البداية بأن الأمر مرتبط بإبلاغه بأنه سيكون الحارس الثالث للفريق خلف زميليه خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني المنضمين حديثاً.

وقبل العملية الجراحية، ربطت تقارير صحفية تير شتيجن بالانتقال إلى أندية أخرى مثل: مانشستر سيتي، وتشيلسي، وميلان، وإنتر ميلان، وموناكو


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