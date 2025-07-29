"دبي تريجر" لجودلفين تتألق في افتتاح مهرجان "جودوود"

MENAFN - Al-Bayan) ((روزاليون)) يقود طموحات خيول الإمارات في قمة اليوم

تألقت المهرة ((دبي تريجر)) لجودلفين في انطلاقة مهرجان ((جلوريوس جودوود)) على مضمار جودوود في المملكة المتحدة بعد فوزها بلقب سباق المهرات لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.10.13 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن ((أندر ذا تويلايت)) بقيادة روزا ريان وإشراف مايكل بليك.

وحلق ((اسكندنافيا)) لمايكل تابور وديريك سميث ومسز جون ماجنير بلقب الشوط التحمل الرئيسي ((جودوود كب ستيكس)) لمسافة 3200 متر من ((الفئة الأولى)) بقيادة واين لوردان وإشراف المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 3.27.96 دقائق بفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((إلينوي)) بقيادة ريان مور وإشراف أوبراين أيضاً، فيما حل في المركز الثالث ((سويت ويليام)) بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون وثادي جوسدن.

وخلال فعاليات الافتتاح وقع حادث مأساوي بعد تعرض الجواد ((تروشان)) بطل نسخة 2021 لإصابة قاتلة، لتودع الفارسة هولي دويل الجواد الذي حققت معه العديد من البطولات برسالة حزينة.

وحل ((موريس دانسر)) لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن وصيفاً في سباق ((فينتج ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بعد صراع مثير بفارق رأس عن ((زافاتيري)) بطل السباق بقيادة شارلز بيشوب وإشراف إيف جونسون هوتون محققاً زمناً قدره 1.26.43 دقيقة.

((روزاليون)) يطارد القمة

من جهة أخرى، تواصل خيول الإمارات التحدي في مهرجان جودوود عبر مشاركتها ضمن فعاليات وأشواط اليوم الثاني من الكرنفال أبرزها الشوط الرئيسي ((قطر سسيكس ستيكس)) لمسافة الميل ((1600 متر)) من الفئة الأولى بمشاركة ((روزاليون)) بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف المدرب ريتشارد هانون، ومن المتوقع أن يشهد الشوط منافسة قوية في ظل مشاركة أسماء بارزة على رأسها ((فيلد أوف جولد)) بشعار جودمنت بطل سباق 2000 جينيز الايرلندي.

وتعود ((رومانتيك ستايل)) لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي إلى المنافسات عبر سباق أوك تري ستيكس للفئة الثالثة في لمسافة 1400 متر ويشهد السباق مشاركة ((جبارة)) بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان و((برايت ثندر)) للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك.

ويشارك جواد الإنتاج المحلي لجودلفين ((مليتاري كود)) بإشراف شارلي أبلبي في سباق ((مولكومب ستيكس)) لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة بجانب ((ديكينزيان)) بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان.

وتحدث شارلي أبلبي عن مشاركة خيول جودلفين في المهرجان والتي يشرف على تدريبها، وقال: تعود ((رومانتيك ستايل)) للمنافسة على مسافة أطول، رغم أن السباق في جودوود يقام على سبعة فيرلونغ ((1400 متر)) سريع، وهو ما يأمل أن يناسبها.

مشيراً إلى أن تحضيراتها كانت سلسة، وإذا قدمت مستواها الحقيقي، ستكون حاضرة في المنافسة على اللقب.