فوضى الانتقال.. مرحلة دواؤها التوازن

فوضى الانتقال.. مرحلة دواؤها التوازن
العديد من المهتمين، يقر أن العالم يعيش فوضى، والقلة منهم بدأت تبحث عن تسمية مناسبة لهذه الفوضى، المفترضة، لكن.. أليس ممكناً أن تكون الفوضى ظاهرة طبيعية، ما يترتب عليه أن الأمر اعتيادي؟ لكن بعضهم يخشى أن الفوضى، المفترضة، قد تكون ضرباً من الإيهام لتغطية تدبير أو صفقة.
بعض ثالث، ممن يغلّبون الحكمة في الأمور، يفضل التأكد أولاً قبل تصنيف ما يجري. أهو فوضى أم غير ذلك؟ وإن وجدت فوضى، هل يمكن اعتبارها غضباً سماوياً حل بالبشر؟
الفوضى، تعد لدى الصينيين امتحاناً للرجال، فغالباً ما تضعهم في موقف صعب، ينكشف فيه ما إذا كانوا يمتلكون رؤية، وذكاءً يخرجهم من أي حالة مأزومة، كما أنهم يعتقدون أنه لا يستفيد من الفوضى العارمة سوى الحكيم أو القائد الفذ.
في العصر الحديث، تأتي الفوضى علامة على مرحلة بين حالتين: حالة قديمة تلملم أطرافها استعداداً للرحيل، لتصبح عما قريب ماضياً، وحالة جديدة حديثة تنهض على أنقاضها، لتستوي عما قليل حاضراً ينزاح للمستقبل.
وبين الحالتين، تنتهي أمور وأشخاص وبرامج وشعارات وأحلام، لتبدأ في البروز أمور جديدة، يلمع فيها أشخاص، وتوضع برامج وشعارات، وتتخلق أحلام، لا يهم إن كانت تلك الأحلام قابلة للتحقق أم لا؛ فللأحلام في طور تشكلها جاذبية. بهذا المعنى، تعد الفوضى إشارة على انتهاء مرحلة، وبدء أخرى جديدة، كل ما فيها حديث يُنتظر تجريبه بوعي تام.
التشاؤم في المرحلة الفاصلة مضر جداً، كما أن الطمأنينة غير مفضلة.. التفاؤل هو البلسم الوحيد والتوازن، فاطلبوه ولو في الصين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً
وكالة البحرين للفضاء تشارك في ندوة حالة إدارة حركة المرور المداري
وزير شؤون الدفاع يستقبل سفيرة جمهورية صربيا لدى مملكة البحرين
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعلن عن موعد معرض البحرين الدولي للحدائق 2026
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين