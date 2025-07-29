فوضى الانتقال.. مرحلة دواؤها التوازن

MENAFN - Al-Bayan) تسأل مراقباً، ممن لهم باع في ربط الأحداث وتحليلها، ما الذي يجري حولنا؟ فيأتيك رده بأن العالم كله يرقص! وتفهم من كلمة ((يرقص)) بأن العالم يتفاعل مع بعضه بعضاً، بكثير من المصلحة، وقليل من الإنسانية، حول مغانم، فيبدو في احتداماته المدوية، كالرقص مع الذئاب حول فريسة غامضة الملامح.

العديد من المهتمين، يقر أن العالم يعيش فوضى، والقلة منهم بدأت تبحث عن تسمية مناسبة لهذه الفوضى، المفترضة، لكن.. أليس ممكناً أن تكون الفوضى ظاهرة طبيعية، ما يترتب عليه أن الأمر اعتيادي؟ لكن بعضهم يخشى أن الفوضى، المفترضة، قد تكون ضرباً من الإيهام لتغطية تدبير أو صفقة.

بعض ثالث، ممن يغلّبون الحكمة في الأمور، يفضل التأكد أولاً قبل تصنيف ما يجري. أهو فوضى أم غير ذلك؟ وإن وجدت فوضى، هل يمكن اعتبارها غضباً سماوياً حل بالبشر؟

الفوضى، تعد لدى الصينيين امتحاناً للرجال، فغالباً ما تضعهم في موقف صعب، ينكشف فيه ما إذا كانوا يمتلكون رؤية، وذكاءً يخرجهم من أي حالة مأزومة، كما أنهم يعتقدون أنه لا يستفيد من الفوضى العارمة سوى الحكيم أو القائد الفذ.

في العصر الحديث، تأتي الفوضى علامة على مرحلة بين حالتين: حالة قديمة تلملم أطرافها استعداداً للرحيل، لتصبح عما قريب ماضياً، وحالة جديدة حديثة تنهض على أنقاضها، لتستوي عما قليل حاضراً ينزاح للمستقبل.

وبين الحالتين، تنتهي أمور وأشخاص وبرامج وشعارات وأحلام، لتبدأ في البروز أمور جديدة، يلمع فيها أشخاص، وتوضع برامج وشعارات، وتتخلق أحلام، لا يهم إن كانت تلك الأحلام قابلة للتحقق أم لا؛ فللأحلام في طور تشكلها جاذبية. بهذا المعنى، تعد الفوضى إشارة على انتهاء مرحلة، وبدء أخرى جديدة، كل ما فيها حديث يُنتظر تجريبه بوعي تام.

التشاؤم في المرحلة الفاصلة مضر جداً، كما أن الطمأنينة غير مفضلة.. التفاؤل هو البلسم الوحيد والتوازن، فاطلبوه ولو في الصين.