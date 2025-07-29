نهاية عولمة وولادة أخرى

MENAFN - Al-Bayan) عاد شبح نشوب حرب تجارية يخيم من جديد على العلاقات الدولية، وذلك رغم الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول التعريفات الديوانية، حيث وافق الأوروبيون على فرض واشنطن زيادة بـ15% على المنتجات والسلع الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة.

واعتبرت عديد الدول الأوروبية، أن هذا الاتفاق غير عادل ولا يمكن له الدوام، رغم أنه حقق بعض الاستقرار النسبي في التعامل وشأنه في ذلك شأن اتفاق سبق بين الصين والولايات المتحدة.

ويجمع الملاحظون على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استطاع فرض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى منطق القوة وأن الولايات المتحدة خرجت المستفيد الأبرز وربما الوحيد من هذا الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق ليعلن عن مزيد من إضعاف منظمة التجارة الدولية التي كانت تمثل الإطار الأمثل للتفاوض وحسم النزاعات عند الاقتضاء.

وتعد منظمة التجارة الدولية أحد أطر العمل والتعاون متعدد الأطراف التي انبثقت إثر الحرب العالمية الثانية، وهي الأداة الاقتصادية للتعاون والعمل متعدد الأطراف، فيما يصنف صندوق النقد الدولي، وكذلك البنك العالمي، من الأدوات المالية لهذا العمل المشترك متعدد الأطراف.

وتجسد منظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة الأداة الأساسية لهذا النظام، والتي من مهامها فرض الأمن والسلم الدولييْن وكذلك المساعدة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لكل الدول.

وتأتي هذه التطورات لتؤشر إلى أن صرح نظام العمل متعدد الأطراف الذي عقب الحرب الكونية الثانية بدأ يتهاوى وبدأت بالتدريج السيادات الوطنية والقومية تكتسح مجالات العمل المشترك ومتعدد الأطراف.

وعاد منطق القوة وموازين القوى للتحكم بالمطلق في العلاقات الدولية، من خلال عودة الحمائية الاقتصادية ومن خلال اعتبار موازين القوّة أساس التحكم في العلاقات الدولية الاقتصادية وغيرها.

وتجلت هذه التطورات بالخصوص في مواقف وقرارات عديد الدول ومنها وأساساً الولايات المتحدة التي ضاعفت من تلويحها بالانسحاب من منظمتي التجارة العالمية واليونسكو، وأغرقت العالم في بحر صراع التعريفات الجمركية.

وتعمقت الأزمة أكثر مع القانون الجديد الذي تبناه الكونغرس الأمريكي مؤخراً والذي يبيح لإدارة ترامب إلغاء أو تجميد أو تعليق تمويل منظمة الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها وكذلك مهام فرض السلم في العالم، ما يدفع إلى القول إن النظام العالمي المنبثق من الحرب الكونية الثانية بلغ مرحلة الحرج وقارب على الانتهاء.

ويمثل إضعاف العمل بالقواعد المشتركة للتجارة الدولية والتفاوض وفق منطق القوة والمصالح السيادية للدول نهاية فعلية لمنظمة التجارة العالمية الإطار الموحد للعمل المشترك في المستوى الاقتصادي.

كما أن التوظيفات السياسية المشطة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، راكمت مزيداً من التململ لدى دول الجنوب الشامل وبدأت موجات رفض سياسات هذين المؤسستين التي رأت فيها شعوب وقادة هذه الدول ضرباً لمصالحها القومية والوطنية، فانتفضت ضدها، وبحثت عن حلول لأزماتها بتغليب التعاون الثنائي خارج هذه الأطر المشتركة.

ولا يبدو أن مصير الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها أفضل، إذْ إنّ الفشل في تحقيق السلم والأمن في مناطق عديدة من العالم وبخاصة قضية الشعب الفلسطيني، واعتماد سياسة تعدد المكاييل، وتوظيف القانون الدولي حسب مقاسات الدول والقضايا، والعقم المزمن للقضاء على العديد من الأسباب ومنها أن آليات تنفيذ قرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين لا تزال بين أيدي الدول وتخضع فقط لموازين القوة.

إن البشرية تتجه بلا شكّ إلى عالم متعدد الأقطاب شعاره رفض القديم والمطالبة بجديد يحاول كل قطب نحته على مقاس مصالحه وهي نقطة الالتقاء الوحيدة بين الولايات المتحدة التي تتنصل من كل الالتزامات والقوانين وتسعى إلى فرض مصالحها بالقوّة بكل أشكالها.

وأوروبا التي تتأرجح بين تمسكها بقيم الليبرالية النبيلة والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والحيوية ضد طغيان الولايات المتحدة وتعاظم الدور الصيني، وجنوب شامل يصر على بناء أنماطه التنموية بكل في استقلالية تامة عن القطبين.

ولعل كل هذه المؤشرات تدلل على نهاية عولمة ما بعد الحرب الكونية الثانية وتعلن بداية أخرى، وإن العالم لذلك مقدم على تحولات دراماتيكية قد تغير في العمق طبيعة التعاون الدولي في اتجاه يحافظ على شكل من أشكال التعاون والعمل متعدد الأطراف أو هو قانون الغاب والبقاء فيه للأقوى بقطع النظر عن مدى صوابه وصلاحه.