إخوان "الغاية تبرر الوسيلة"

MENAFN - Al-Bayan) إنها الحملة الأكثر شراسة وكذباً التي تشنها جماعة ((الإخوان)) والجهات الملتحقة بها على النظام السياسي في مصر، منذ إسقاط شعبها الأبي حكم الجماعة بثورته العظيمة في 30 يونيو 2013.

وهو ما يشهد عليه تنسيق وتقسيم الأدوار بين مجموعات وأفراد وصفوف مترابطة من القائمين بالتحريض وممارسة الأكاذيب، والإلحاح على هذا ليلاً ونهاراً.

أما عن هذه الأكاذيب فخلاصتها بسيطة ومباشرة، بحسب مزاعمهم: مصر هي التي تحاصر قطاع غزة، وتتآمر على أهله بمنع دخول المساعدات الإنسانية من غذائية وطبية إليه، مع كامل قدرتها على كسر هذا الحصار! اندفعت تقول هكذا، كل أبواق الجماعة والملتحقة بها.

وأعداد من المتعاطفين مع مأساة الشعب الفلسطيني والمتحمسين لأي نوع من المساندة له، دون علم كافٍ أو حتى دون علم على الإطلاق، بحقيقة ما يجري على الأرض منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبدا سعار الهجوم على مواقف الحكم المصري لافتاً لكثيرين ممن لا يدركون تقدير الموقف الإخواني لهذه اللحظة، كما لم ينتبهوا لما يشوب هذه الحملة من متناقضات وأكاذيب صارخة قاتلة فيها ولها.

فأما عن هذا التقدير الإخواني فهو قائم على أن عظم مأساة غزة وأهلها، وخصوصاً المجاعة التي تجتاحهم منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي للقطاع في مايو الماضي، أصبح الأكثر تأثيراً في مشاعر الشعوب العربية كافة.

ومن بينها الشعب المصري، ومن ثم يسهل استغلاله لتحريكهم في الاتجاه الذي تريده الجماعة. وبعد فشل إعلام الجماعة الذريع طيلة الأعوام الـ 12 الماضية في تأليب المصريين على حكمهم عبر استغلال القضايا الداخلية، بالرغم من احترافه الاختلاق والتزوير والكذب والتهويل لكل همسة تحدث في وادي النيل.

وجد في القضية الفلسطينية التي هي من أبرز ثوابت اتجاهات ومشاعر المصريين، لكي يحاول باستغلالها التحريض على هذا الحكم، عسى أن يصل إلى هدفه الحقيقي، وهو إسقاطه، وليس نصرة فلسطين ولا شعبها الشقيق البطل.

وأما عن المتناقضات الفجة القاتلة والتي تؤكد أن السابق هو الهدف الحقيقي للجماعة وإعلامها فهي أكثر من أن تحصى. وللاختصار، نشير أولاً إلى أن استراتيجية الإخوان الحركية الرئيسية تمثلت في حشد أفرادهم والجهات الملتحقة بهم.

وبعض من حسني النية المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني غير العالمين بما يجري واقعياً، نحو التعدي على البعثات الدبلوماسية المصرية في بعض عواصم العالم، بالحجة الكاذبة بأن مصر تحاصر غزة، وقد تأكد الهدف الحقيقي المشار إليه للجماعة من هذا التحرك، فهي لم تجرؤ ولا تريد على الاقتراب.

ولو بعد عدة كيلو مترات من أي مقر رسمي لإسرائيل في أي مكان من العالم، ولم يدعُ إعلام الجماعة أبداً لمثل هذا التحرك ضد من يشن حرب الإبادة والتجويع على غزة وشعبها، والمفترض أنه الهدف الصحيح إذا كان الغرض هو مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه.

وأما التناقض الثاني الكبير فهو يأتيهم من إسرائيل نفسها، فلمرات عديدة، وعلى ألسنة كبار قياداتها السياسية والعسكرية والبرلمانية، اتهموا مصر بأنها هي التي تساند مقاومة شعب غزة بكل ما لديها من سبل، وبأنها بتحديث جيشها وبإبقائه على أهبة الاستعداد تكتيكياً واستراتيجياً، تمثل تهديداً حقيقياً وخطيراً على أمن إسرائيل.

فقد اتهم رئيس الوزراء، نتانياهو، مصر مرتين في أسبوع واحد في سبتمبر الماضي، بأنها وراء تهريب كل ما تحتاج إليه الفصائل الفلسطينية في غزة، وأنه لهذا لن يتنازل عن احتلال ممر فيلادلفيا، الذي يفصل القطاع عن مصر.

وفي فبراير من العام الجاري عاد نتانياهو من جديد ليشن هجوماً حاداً على مصر، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، لأنها هي التي تمنع الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة.

وذهب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى أبعد من رئيسه، خلال اجتماع الحزب الصهيوني الديني بالادعاء بأن مصر مسؤولة بشكل كبير عما حصل في السابع من أكتوبر.

وفي الشهر نفسه، أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، عن قلقه مما أسماه: التهديد الأمني من مصر، لأن جيشها كبير ومتطور وحديث في كل قطاعاته.

وقبلها بأيام تساءل مستنكراً مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة عن أسباب اقتناء الجيش المصري معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهة البلاد أي تهديدات، معتبراً أن ذلك يدعو للقلق.

وقبل يومين فقط عقدت في الكنيست جلسة حوارية ثانية، وكانت الأولى في أبريل الماضي، بعنوان: الحدود المصرية - الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير، شهدت هجوماً جارفاً على التحركات العسكرية المصرية في سيناء، واتهامات علنية لمصر بأنها الخطر الأكبر على إسرائيل، وأنها أكبر دولة معادية للسامية في العالم العربي.

هذا هو الهدف الحقيقي لحملة ((الإخوان))، وهذه هي بعض من تناقضاتها القاتلة، ولكن هكذا هي الجماعة، التي تطبق دوماً، وبإخلاص قاعدة ميكافيللي: ((الغاية تبرر الوسيلة)).