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الجرائم في غزة

الجرائم في غزة

2025-07-29 07:17:06
(MENAFN- Al-Bayan) سوف يذكر التاريخ أن ما يحدث في غزة هو ((جريمة إنسانية بشعة)) في حق مواطنين مدنيين عزل غير مقاتلين يتعرضون في هذا العصر لأبشع وسائل الحصار والتجويع والتشريد والحرمان من أبسط قواعد الحياة في العلاج والدواء والاتصالات وممارسة الشعائر والقدرة على التواصل.

سكان غزة تم حصارهم داخل القطاع البالغة مساحته 360 كم منذ عام 2008، وتم إغلاق كل المعابر البرية والجوية والبحرية منذ أكثر من 20 شهراً. هؤلاء نزحوا داخلياً أكثر من 12 مرة في غضون هذه المدة.

هؤلاء يعيشون في 3 مناطق محاصرة داخل القطاع لا تزيد على ثلث المساحة. هؤلاء فقدوا أكثر من 90% من منازلهم، وأكثر من 85% من البنية العمرانية للقطاع.

هؤلاء يموت منهم أكثر من 30 طفلاً يومياً بسبب سوء التغذية والعطش وانعدام الدواء. هؤلاء استشهد منهم قرابة ألف مدني وهم على أعتاب مراكز المساعدات الإنسانية المزعومة بالرصاص الحي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هؤلاء استشهد منهم أكثر من 60 ألف مواطن وجرح وفقد 140 ألف مواطن مدني منذ 7 أكتوبر 2023.

كل هذا السجل الأسود الذي يكتب في صحيفة الائتلاف الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل لن يتم محوه أو تبريره مهما كانت الأسباب أو الأعذار. هذا السجل لا يمكن بعد كل هذه الجرائم تبريره بأكذوبة أو ادعاء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل هي قوة احتلال باعتراف المجتمع الدولي والقرارات الدولية، ولكن حتى لو تم إقرار مبدأ حق الدفاع عن النفس، فإن المنطق يقول إن الرد في الفعل يكون متناسباً مع الفعل ذاته.

لا يمكن القبول منطقياً وعقلياً بأن ما تم في يوم واحد في 7 أكتوبر يتم الرد عليه في ألف يوم، وأن حصيلة ما تم يوم 7 أكتوبر يكون ثمنها كل جرائم الإبادة هذه.

إن سمعة الشعب اليهودي الذي عانى من الهولوكست والمحارق في زمن هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية حولته من ضحية تاريخية إلى قاتل تاريخي.

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