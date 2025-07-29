كيتا تصل إلى 11 مدينة جديدة في المملكة العربية السعودية

RIYADH, RIAYDH, SAUDI ARABIA, July 29, 2025 /EINPresswire / -- أعلنت "كيتا"، عن مرحلة جديدة من توسعها في المملكة العربية السعودية، مما يعكس التزامها المستمر بدعم السوق السعودي وتمكين أصحاب الأعمال المحليين

وبذلك، باتت 'كيتا' تُقدّم خدماتها في 20 مدينة سعودية، من بينها 11 مدينة جديدة: حائل، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الجبيل، بريدة، حفر الباطن، ينبع، والطائف. وتنضم هذه المدن إلى مناطق كبرى سبقتها بالخدمة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، و الدمام ، مما يعزز الحضور المتصاعد لـ'كيتا' في مختلف أنحاء المملكة.

وبمناسبة هذا الإطلاق، تُقدّم 'كيتا' عروضًا حصرية وشراكات استراتيجية مصممة بعناية لتلبية احتياجات كل مدينة جديدة، بالتعاون مع مطاعم محلية مرموقة وعلامات تجارية وطنية وعالمية تحظى بمكانة خاصة في قلوب المجتمع.

ويعكس هذا التوسع التزام 'كيتا' الراسخ بدعم الشركات والمطاعم السعودية، إذ إن الغالبية العظمى من الشركاء الجدد في المدن الجديدة هم من علامات محلية نشأت وتطوّرت داخل المملكة. ومن بين أبرز هذه الأسماء: سنابل السلام، حاشي باشا، أوكاشي، بيت الشاورما باجا، الطازج، لمّة، يور برجر، برديسي، وفات بوي، إلى جانب علامات عالمية شهيرة مثل ماكدونالدز، كنتاكي، صب واي، وستاربكس.

وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر دعم التحول الرقمي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. وفي إطار هذا التوسع، أبرمت 'كيتا' شراكات مع نحو 7,500 مطعم في المدن الجديدة، كما استقطبت أكثر من 18,000 سائق توصيل خلال مرحلة الإطلاق، مما أسهم في خلق فرص عمل مرنة ومباشرة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت آشلي وانغ، المدير العام لـ"كيتا" في الشرق الأوسط: "مع توسّعنا إلى المزيد من المدن في أنحاء المملكة، يبقى تركيزنا الأساسي على دعم المطاعم المحلية وتوفير خيارات وخدمات مريحة ومتنوعة للسكان. منذ انطلاقنا الأول في عدد من المدن السعودية، تلقّينا ردود فعل مشجعة من العملاء، وطلبات متكررة من مجتمعات في مناطق أخرى تسأل: متى ستصل 'كيتا' إلينا؟ هذه الرسائل هي ما يدفعنا للاستمرار في التوسع والوصول إلى المزيد من المدن في المملكة. نحن ملتزمون بمساعدة الناس على تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل، بما يعكس قيمنا ويدعم الرؤية الطموحة للمملكة."

وتواصل 'كيتا' توسّعها في المملكة انطلاقًا من نهج إنساني محوره المجتمع، يقوم على بناء شراكات محلية فعّالة، وفهم عميق لاحتياجات السكان، والتزام مستدام بخدمة المدن السعودية على اختلاف تنوّعها. ومن خلال توظيف التكنولوجيا بذكاء لتلبية ما يريده الناس ويحتاجونه فعليًا، تسهم 'كيتا' في تمكين المجتمعات من تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل.

للمزيد من المعلومات عن خدمات "كيتا"، يرجى تحميل التطبيق من متجر "آبل ستور" أو "جوجل بلاي".

Noura Saud

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