تشاد تشق طريقها نحو الاستدامة بدعم من المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري

تشاد، دولة ساحلية تُنظر إليها غالبًا من منظور تغير المناخ والطوارئ الإنسانية، تنضم الآن إلى حركة الاقتصاد الدائري القارية. وبفضل دعم مرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري التابع للبنك الأفريقي للتنمية (ACEF)، اعتمدت البلاد مؤخرًا خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري. ومن خلال هذه الخطة، المرتكزة على "رؤية 2030"، وهي خطة التنمية الوطنية، لا تقتصر تشاد على إعادة التدوير فحسب، بل تُعيد التفكير في النمو.

لطالما ترددت الأصوات في أزقة نجامينا: "هل لديكم أي زجاجات؟" يجمع جامعو النفايات غير الرسميين النفايات القابلة لإعادة الاستخدام ويعيدون بيعها بأسعار منخفضة، مما يُرسخ، دون قصد، نموذجًا للاقتصاد الدائري المتجذر في الحاجة. واليوم، ارتقت هذه الممارسة الشائعة إلى مستوى استراتيجية وطنية مع النشر الرسمي لخارطة طريق الاقتصاد الدائري 2025-2035 في 9 يوليو 2025. وتُعزز هذه الوثيقة الممارسات التي تفتقر إلى الوضوح وتضعها ضمن إطار هيكلي، مزود بالحوكمة والتمويل والأهداف الكمية.

تُعدّ نقطة التحول هذه جزءًا من تحوّل كبير يقوده المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري، بالشراكة مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري (ACEA). وانطلاقًا من ثلاثة ركائز أساسية، تتمثل في تعزيز أطر السياسات، ودعم ريادة الأعمال الدائرية، وتوطيد التعاون القاري، تُمكّن تدخلات التحالف البلدان من ترسيخ الاقتصاد الدائري كرافعة هيكلية للنمو الأخضر والشامل. وبالإضافة إلى تشاد، تُعدّ بنن والكاميرون وإثيوبيا من بين أوائل الدول التي طبّقت هذه الرؤية من خلال مبادرة خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري (NCER)، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

بالنسبة للسلطات التشادية، يتجاوز التحدي الاعتبارات البيئية. فهذه المبادرة ليست ترفًا، بل ضرورة حيوية لمستقبل تشاد، إذ تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحفيز الابتكار المحلي. كما تُمثل فرصة استراتيجية لتنويع اقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، وفقًا لتصريح وزير البيئة التشادي، حسن بخيت جاموس.

في بلد يعيش فيه أكثر من 3.7 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي، وتتجاوز خسائر ما بعد الحصاد 200 ألف طن سنويًا، وحيث لا يحصل سوى أقل من 12% من السكان على الكهرباء، تُقدم خارطة الطريق حلولًا ملموسة، مفادها تحويل النفايات الزراعية إلى سماد، وإنتاج الغاز الحيوي من فضلات الحيوانات، واستعادة مياه الصرف الصحي لري المحاصيل.

تتناسب النتائج المرجوة مع التحديات، وهي خفض النفايات غير المُسترجعة بنسبة 40% بحلول عام 2035، وخلق أكثر من 25 ألف وظيفة خضراء في القطاعات المحلية، ورفع مستوى الوصول إلى الكهرباء إلى المستوى المتوسط الأفريقي من خلال حلول دائرية مثل الكتلة الحيوية أو استعادة النفايات العضوية. وهذه أهداف واضحة، تُسهم في إحداث تحول منهجي.

ولهيكلة هذه الاستجابات، تُحدد خارطة الطريق ستة قطاعات استراتيجية، وهي الأغذية الزراعية، والنفايات، والبلاستيك، والبناء، والمياه، والطاقة، مُقسّمة إلى ثلاثين إجراءً ملموسًا. وتشمل هذه الإجراءات تطوير مزارع دائرية مستوحاة من نموذج سونغاي البنيني، ودمج المواد المستدامة في معايير البناء، وهيكلة إعادة تدوير البلاستيك من قِبل رواد الأعمال الشباب.

وفي نجامينا، تُجسّد شركة كارو هذه الديناميكية، إذ يجمع مؤسسها، غيسلان بينداه دينغاوتابيت، أكثر من سبعة أطنان من النفايات البلاستيكية سنويًا. وفي غضون أربع سنوات، تم تحويل خمسة عشر طنًا منها إلى قوالب صديقة للبيئة، بينما يتوسع إنتاج الغاز الحيوي من الكتلة الحيوية الحيوانية والنباتية حتى في المناطق الريفية. ويؤكد غيسلان قائلًا: "نحن فريق من الشباب المُبتكرين والملتزمين، مُستعدون لتسخير طاقاتنا لخدمة البلاد. ونحتاج ببساطة إلى أن نُمنح الوسائل اللازمة لتجسيد أفكارنا".

في الأخير، بفضل جيل جديد من رواد الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة، أصبح هذا التحول في الاقتصاد الدائري مدعومًا بحوكمة راسخة. وقد نظّمت ورشتا عمل وطنيتان العملية، وتقود لجنة فنية متخصصة عملية التنفيذ إلى جانب شركاء فنيين وماليين. ومن خلال خارطة طريق الاقتصاد الدائري، تعمل تشاد على تحويل نقاط ضعفها إلى دوافع للعمل. فهي تحشد الاقتصاد الدائري كأداة للسيادة ومسار نحو مستقبل متجذر في الواقع الأفريقي.

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