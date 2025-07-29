تشاد تشق طريقها نحو الاستدامة بدعم من المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري

تشاد تشق طريقها نحو الاستدامة بدعم من المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري
تشاد، دولة ساحلية تُنظر إليها غالبًا من منظور تغير المناخ والطوارئ الإنسانية، تنضم الآن إلى حركة الاقتصاد الدائري القارية. وبفضل دعم مرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري التابع للبنك الأفريقي للتنمية (ACEF)، اعتمدت البلاد مؤخرًا خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري. ومن خلال هذه الخطة، المرتكزة على "رؤية 2030"، وهي خطة التنمية الوطنية، لا تقتصر تشاد على إعادة التدوير فحسب، بل تُعيد التفكير في النمو.
لطالما ترددت الأصوات في أزقة نجامينا: "هل لديكم أي زجاجات؟" يجمع جامعو النفايات غير الرسميين النفايات القابلة لإعادة الاستخدام ويعيدون بيعها بأسعار منخفضة، مما يُرسخ، دون قصد، نموذجًا للاقتصاد الدائري المتجذر في الحاجة. واليوم، ارتقت هذه الممارسة الشائعة إلى مستوى استراتيجية وطنية مع النشر الرسمي لخارطة طريق الاقتصاد الدائري 2025-2035 في 9 يوليو 2025. وتُعزز هذه الوثيقة الممارسات التي تفتقر إلى الوضوح وتضعها ضمن إطار هيكلي، مزود بالحوكمة والتمويل والأهداف الكمية.
تُعدّ نقطة التحول هذه جزءًا من تحوّل كبير يقوده المرفق الأفريقي للاقتصاد الدائري، بالشراكة مع التحالف الأفريقي للاقتصاد الدائري (ACEA). وانطلاقًا من ثلاثة ركائز أساسية، تتمثل في تعزيز أطر السياسات، ودعم ريادة الأعمال الدائرية، وتوطيد التعاون القاري، تُمكّن تدخلات التحالف البلدان من ترسيخ الاقتصاد الدائري كرافعة هيكلية للنمو الأخضر والشامل. وبالإضافة إلى تشاد، تُعدّ بنن والكاميرون وإثيوبيا من بين أوائل الدول التي طبّقت هذه الرؤية من خلال مبادرة خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري (NCER)، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
بالنسبة للسلطات التشادية، يتجاوز التحدي الاعتبارات البيئية. فهذه المبادرة ليست ترفًا، بل ضرورة حيوية لمستقبل تشاد، إذ تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحفيز الابتكار المحلي. كما تُمثل فرصة استراتيجية لتنويع اقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، وفقًا لتصريح وزير البيئة التشادي، حسن بخيت جاموس.
في بلد يعيش فيه أكثر من 3.7 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي، وتتجاوز خسائر ما بعد الحصاد 200 ألف طن سنويًا، وحيث لا يحصل سوى أقل من 12% من السكان على الكهرباء، تُقدم خارطة الطريق حلولًا ملموسة، مفادها تحويل النفايات الزراعية إلى سماد، وإنتاج الغاز الحيوي من فضلات الحيوانات، واستعادة مياه الصرف الصحي لري المحاصيل.
تتناسب النتائج المرجوة مع التحديات، وهي خفض النفايات غير المُسترجعة بنسبة 40% بحلول عام 2035، وخلق أكثر من 25 ألف وظيفة خضراء في القطاعات المحلية، ورفع مستوى الوصول إلى الكهرباء إلى المستوى المتوسط الأفريقي من خلال حلول دائرية مثل الكتلة الحيوية أو استعادة النفايات العضوية. وهذه أهداف واضحة، تُسهم في إحداث تحول منهجي.
ولهيكلة هذه الاستجابات، تُحدد خارطة الطريق ستة قطاعات استراتيجية، وهي الأغذية الزراعية، والنفايات، والبلاستيك، والبناء، والمياه، والطاقة، مُقسّمة إلى ثلاثين إجراءً ملموسًا. وتشمل هذه الإجراءات تطوير مزارع دائرية مستوحاة من نموذج سونغاي البنيني، ودمج المواد المستدامة في معايير البناء، وهيكلة إعادة تدوير البلاستيك من قِبل رواد الأعمال الشباب.
وفي نجامينا، تُجسّد شركة كارو هذه الديناميكية، إذ يجمع مؤسسها، غيسلان بينداه دينغاوتابيت، أكثر من سبعة أطنان من النفايات البلاستيكية سنويًا. وفي غضون أربع سنوات، تم تحويل خمسة عشر طنًا منها إلى قوالب صديقة للبيئة، بينما يتوسع إنتاج الغاز الحيوي من الكتلة الحيوية الحيوانية والنباتية حتى في المناطق الريفية. ويؤكد غيسلان قائلًا: "نحن فريق من الشباب المُبتكرين والملتزمين، مُستعدون لتسخير طاقاتنا لخدمة البلاد. ونحتاج ببساطة إلى أن نُمنح الوسائل اللازمة لتجسيد أفكارنا".
في الأخير، بفضل جيل جديد من رواد الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة، أصبح هذا التحول في الاقتصاد الدائري مدعومًا بحوكمة راسخة. وقد نظّمت ورشتا عمل وطنيتان العملية، وتقود لجنة فنية متخصصة عملية التنفيذ إلى جانب شركاء فنيين وماليين. ومن خلال خارطة طريق الاقتصاد الدائري، تعمل تشاد على تحويل نقاط ضعفها إلى دوافع للعمل. فهي تحشد الاقتصاد الدائري كأداة للسيادة ومسار نحو مستقبل متجذر في الواقع الأفريقي.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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