“تبادلات” تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي

“تبادلات” تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي
تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي للاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعات الحلال في 6 مايو. وتهدف الخطة إلى بناء قطاع وطني تنافسي عالمًيا في مجال التمويل الإسلامي، وتيسير أنشطته، وتعزيز الريادة في التمويل المستدام. ولدى تبادلات، التي هي بصدد الحصول على ترخيص الخدمات المالية، رهنًا بموافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، التزام استثماري بقيمة 2.3 مليون دولار أميركي .
لطالما واجه المستثمرون المسلمون تحديات في العثور على فرص استثمار حلال حقيقية على مستوى الأسواق العالمية، ما اضطر الكثير منهم للاعتماد على أدوات تصفية منفصلة ومكلفة أو وسطاء محدودي الإمكانات. ومن خلال أداة التصفية الشرعية المتقدمة، تضمن تبادلات توافق كل معاملة مع مبادئ التمويل الإسلامي، لتسد بذلك فجوة استمرت طويلًا في مشهد الاستثمار الحلال.
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