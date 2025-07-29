“تبادلات” تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي

MENAFN - Asdaf News) حصلت شركة تبادلات المحدودة“تبادلات“، وهي منصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومسجلة في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي للاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعات الحلال في 6 مايو. وتهدف الخطة إلى بناء قطاع وطني تنافسي عالمًيا في مجال التمويل الإسلامي، وتيسير أنشطته، وتعزيز الريادة في التمويل المستدام. ولدى تبادلات، التي هي بصدد الحصول على ترخيص الخدمات المالية، رهنًا بموافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، التزام استثماري بقيمة 2.3 مليون دولار أميركي .

لطالما واجه المستثمرون المسلمون تحديات في العثور على فرص استثمار حلال حقيقية على مستوى الأسواق العالمية، ما اضطر الكثير منهم للاعتماد على أدوات تصفية منفصلة ومكلفة أو وسطاء محدودي الإمكانات. ومن خلال أداة التصفية الشرعية المتقدمة، تضمن تبادلات توافق كل معاملة مع مبادئ التمويل الإسلامي، لتسد بذلك فجوة استمرت طويلًا في مشهد الاستثمار الحلال.