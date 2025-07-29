تمكين تدعم التطور الوظيفي لأكثر من 60 بحرينيًا في شركة بنفت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل «تمكين» عن دعم أكثر من 60 فرصة تطور وظيفي للبحرينيين في شركة "بنفت" عن طريق برامج التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، والتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى تولي مناصب قيادية وإدارية في المؤسسة ضمن برنامج توظيف القيادات.

ويأتي دعم شركة "بنفت" انطلاقًا من أولويات «تمكين» الاستراتيجية للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو الرقمنة واستدامة المؤسسات.

وفي هذا الصدد أكدت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» على استمرار الصندوق في أداء دوره المحوري في دعم توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها قطاع الخدمات المالية الذي يُعد أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد الوطني، حيث قالت: "يأتي دعم تمكين لتطوير المسار المهني للكوادر الوطنية في القطاع الخاص - سواء من خلال دعم الأجور أو تمكينهم من تولي المناصب القيادية - ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة المواطن البحريني كالخيار الأول في سوق العمل. وتحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا استراتيجيًا مع جهات القطاع الخاص التي تؤمن بإمكانات الكوادر الوطنية وتلعب دورًا أساسيًا في رفع كفاءة الأداء ودفع التنمية الاقتصادية."

ومن جانبه قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت": "نعمل انطلاقًا من إيمان راسخ، بأن الكفاءات البحرينية تملك المقومات التي تؤهلها للقيادة والتميّز، ولذلك نلتزم بصقل مهاراتهم وتوفير بيئة داعمة لمسيرتهم المهنية، بما يشمل الترقيات العادلة وزيادات الأجور المستحقة. ويتماشى دعم صندوق العمل «تمكين» مع رؤية الشركة، والتي سنواصل من خلالها الاستثمار في الكفاءات البحرينية بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة واستمرار نجاحها."

وأضاف: "نعتز في "بنفت" بوصولنا إلى نسبة بحرنة بلغت 93.8% في الشركة، حيث يبلغ عدد أعضاء فريقنا 162 موظفًا، ونتطلع إلى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية في الفترة المقبلة، في إطار حرصنا الدائم على دعم الكوادر والمواهب البحرينية وتعزيز نموها الوظيفي، ومواءمة جهودنا مع الجهود الوطنية المتعلقة برفع نسب البحرنة في المؤسسات، خاصةً وأن "بنفت" تعد مؤسسة رائدة ومسؤولة على مستوى المملكة وتمتلك سجلاً حافلاً في تدريب الخريجين وتوفير فرص النمو والترقية لموظفينا ومكافأة الموظفين المجتهدين، مما يدعم النمو والازدهار المستدام لأعمالنا."