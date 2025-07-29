تمكين تدعم التطور الوظيفي لأكثر من 60 بحرينيًا في شركة بنفت

تمكين تدعم التطور الوظيفي لأكثر من 60 بحرينيًا في شركة بنفت
ويأتي دعم شركة "بنفت" انطلاقًا من أولويات «تمكين» الاستراتيجية للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو الرقمنة واستدامة المؤسسات.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» على استمرار الصندوق في أداء دوره المحوري في دعم توظيف البحرينيين في وظائف نوعية ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها قطاع الخدمات المالية الذي يُعد أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد الوطني، حيث قالت: "يأتي دعم تمكين لتطوير المسار المهني للكوادر الوطنية في القطاع الخاص - سواء من خلال دعم الأجور أو تمكينهم من تولي المناصب القيادية - ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ مكانة المواطن البحريني كالخيار الأول في سوق العمل. وتحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا استراتيجيًا مع جهات القطاع الخاص التي تؤمن بإمكانات الكوادر الوطنية وتلعب دورًا أساسيًا في رفع كفاءة الأداء ودفع التنمية الاقتصادية."
ومن جانبه قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت": "نعمل انطلاقًا من إيمان راسخ، بأن الكفاءات البحرينية تملك المقومات التي تؤهلها للقيادة والتميّز، ولذلك نلتزم بصقل مهاراتهم وتوفير بيئة داعمة لمسيرتهم المهنية، بما يشمل الترقيات العادلة وزيادات الأجور المستحقة. ويتماشى دعم صندوق العمل «تمكين» مع رؤية الشركة، والتي سنواصل من خلالها الاستثمار في الكفاءات البحرينية بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة واستمرار نجاحها."
وأضاف: "نعتز في "بنفت" بوصولنا إلى نسبة بحرنة بلغت 93.8% في الشركة، حيث يبلغ عدد أعضاء فريقنا 162 موظفًا، ونتطلع إلى خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية في الفترة المقبلة، في إطار حرصنا الدائم على دعم الكوادر والمواهب البحرينية وتعزيز نموها الوظيفي، ومواءمة جهودنا مع الجهود الوطنية المتعلقة برفع نسب البحرنة في المؤسسات، خاصةً وأن "بنفت" تعد مؤسسة رائدة ومسؤولة على مستوى المملكة وتمتلك سجلاً حافلاً في تدريب الخريجين وتوفير فرص النمو والترقية لموظفينا ومكافأة الموظفين المجتهدين، مما يدعم النمو والازدهار المستدام لأعمالنا."
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