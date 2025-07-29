الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة ضمن عملية طيور الخير

MENAFN - Al-Bayan) ">تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية ضمن مبادرة "طيور الخير"، حيث شهد اليوم تنفيذ عملية الإسقاط الـ 56 فوق المناطق المعزولة في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وتأتي هذه الجهود في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تعكس التزام الإمارات الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير الدعم الإغاثي العاجل في ظل التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها، لاسيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا نتيجة الأوضاع الأمنية.

وارتفع إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3763 طنا من المواد الغذائية والإغاثية الأساسية، باستخدام 195 طائرة، شملت احتياجات معيشية ضرورية للأسر المتضررة، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت الإمارات تأكيدها على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة عبر مختلف الوسائل المتاحة، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ودورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني حول العالم.