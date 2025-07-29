الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة ضمن عملية طيور الخير

الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة ضمن عملية طيور الخير
وتأتي هذه الجهود في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تعكس التزام الإمارات الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوفير الدعم الإغاثي العاجل في ظل التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها، لاسيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا نتيجة الأوضاع الأمنية.
وارتفع إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3763 طنا من المواد الغذائية والإغاثية الأساسية، باستخدام 195 طائرة، شملت احتياجات معيشية ضرورية للأسر المتضررة، في خطوة تؤكد استمرار الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وجددت الإمارات تأكيدها على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة عبر مختلف الوسائل المتاحة، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ودورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني حول العالم.
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