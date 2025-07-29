403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، عن اتفاق مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الترخيص في الفترة المسائية، وذلك في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو صعيليك، أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الترخيص بعد انتهاء دوام الموظفين الرسمي، ضمن جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات.
وأوضح أبو صعيليك، أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الترخيص بعد انتهاء دوام الموظفين الرسمي، ضمن جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"مدرسة أبي" في مكتبة محمد بن راشد.. أمسية القيم والأدب
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مأدبا
الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم
بكاء الفنانة فيروز في عزاء ابنها زياد الرحباني
كيفية عمل اغاني بالذكاء الاصطناعي
بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدينون اعتداءات المستعمرين على بلدة الطيبة ويطالبون بالحماية الدولية