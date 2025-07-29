للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، عن اتفاق مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الترخيص في الفترة المسائية، وذلك في عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو صعيليك، أن هذا الإجراء يهدف إلى التسهيل على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات الترخيص بعد انتهاء دوام الموظفين الرسمي، ضمن جهود الحكومة في تحسين جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر".