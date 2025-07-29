العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، عددا من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة مأدبا، والتي يتم تنفيذها في إطار التوجيهات الملكية السامية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

في مدينة مأدبا، اطلع العيسوي على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الملعب القانوني المجاور لمدرسة مأدبا الثانوية للبنين، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومحافظ مأدبا حسن الجبور، ورئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى المهندس هيثم الجوينات.

واستمع العيسوي خلال جولته إلى إيجاز قدمه القائمون على المشروع حول مراحل التنفيذ التي شارفت على الانتهاء، حيث سارت الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال زيارته لمحافظة مأدبا في الثاني والعشرين من نيسان العام الماضي، قد وجه بإجراء صيانة شاملة للمدرسة، إلى جانب إعادة تأهيل الملعب المجاور لها. وقد استكملت أعمال صيانة مبنى المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

وتم إعادة تأهيل أرضية الملعب بالكامل، وبناء أسوار جديدة، وإعادة تأهيل غرف اللاعبين، ومكاتب الإشراف، والمرافق الصحية، والبوابات، بما يضمن خدمة طلبة المدرسة والمجتمع المحلي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية والشبابية والأندية في المحافظة.

وفي قضاء الفيصلية، تابع العيسوي مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مصنع للمستلزمات والألبسة الطبية، والذي ينفذ ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وذلك بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار والمحافظ الجبور، ورئيس لجنة البلدية الجوينات.

وجاء انشاء المصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية وبالشراكة مع شركة الحلول الطبية بموجب اتفاقية تم توقيعها في الديوان الملكي الهاشمي ما بين الشركة ووزارة العمل.

وجال العيسوي في مرافق المصنع، الذي تبلغ مساحته (2500) متر مربع، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز، وتم تدريب مجموعة من أبناء المنطقة للعمل في المصنع الذي سيوفر 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة خلال السنة الأولى من التشغيل.

واستمع العيسوي، خلال الجولة، إلى شرح من مالك المصنع رضوان الخطاب، حول مراحل الإنتاج، وكميات الإنتاج، والتطلعات المستقبلية.

ويهدف المشروع، الذي جاء تنفيذه بتوجيهات ملكية، إلى تعزيز الصناعات الوطنية في إنتاج المستلزمات الطبية، لسد حاجة السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على المستلزمات المستوردة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء المنطقة، بعد تأهيلهم وتدريبهم، حيث يجري حاليا تدريب (70) شابا وشابة منهم (55) من المجتمع المحلي لغايات تشغيلهم عند بدء التشغيل الاولي للمصنع.

وسينتج المصنع جميع أنواع المستهلكات الطبية، والتي تشمل المريول الطبي وغطاء الرأس والكفوف الطبية والشراشف الطبية وأغطية الاسرة وجميع المستهلكات الطبية المعقمة، التي تستخدم في غرف العمليات.

وإلى جانب تشغيل ماكينات خاصة لإنتاج المناشف الطبية المعقمة، والتي ستكون بدلا عن جميع المناشف القطينة، التي تستخدم ضمن المستهلكات الطبية.

ويحتوي المصنع، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، على (15) خط انتاج وحوالي (150) ماكينة خياطة، بقدرة إنتاجية تستطيع بطاقة استيعابية تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك في انشاء مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية وتعزيز فرص التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

وأضاف العيسوي أن تنفيذ مشاريع المبادرات الملكية يأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك استجابة لمطالب المواطنين التي تقدم خلال الزيارات واللقاءات المستمرة لجلالته مع ممثلي ووجهاء المحافظات والفعاليات الشعبية سواء في المحافظات او خلال لقاءات جلالته بهم في الديوان الملكي الهاشمي.

كما أكد العيسوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات التي يقوم بها الديوان الملكي الهاشمي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الشريكة لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير وضمن الإطار الزمني المحدد.

وخلال الجولة التفقدية للمصنع، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار استعداد الوزارة للتعاون مع المصنع وتقديم التسهيلات التي من شأنها زيادة العاملين من أبناء المجتمع المحلي.