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ميريد تفتتح مكتبها الجديد في جزيرة الريم لتوسيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة
(MENAFN- Sherpa Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يوليو 2025 – استجابت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، لاهتمام المُستثمرين المتزايد بعملياتها في أبوظبي وذلك بافتتاح مكتب جديد في برج سكاي تاور بجزيرة الريم. سيشكل الموقع الجديد مركزاً رئيسياً لدعم توسعة مشهد القوى العاملة المحلية في العاصمة، وتسهيل التنفيذ الناجح لمشاريع الشركة الجاري تنفيذها حالياً.
تشمل مساهمات ميريد العقارية المخطط لها في أفق أبوظبي مشروعاً فخماً على الواجهة البحرية يتميز بتصميمه الفريد على قطعتي أرض رئيسيتين متجاورتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23,400 متر مربع في جزيرة الريم، وهي جزء من المركز المالي الرئيسي سوق أبوظبي العالمي. يُعد هذا المشروع المرتقب ثمرة تعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة "بريتزكر"، وهي أعلى جائزة عالمية في مجال الهندسة المعمارية، ومن المقرر أن يصبح معياراً جديداً للحياة الفاخرة في أبوظبي.
علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، على افتتاح المكتب الجديد قائلاً: "أبوظبي على أعتاب مرحلة حاسمة في نموها كوجهة عقارية عالمية، ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، شهدت العاصمة ارتفاعاً بنسبة 35% في قيمة التصرفات العقارية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والإقبال المتزايد على التطويرات العقارية المتميزة. يُعدّ تأسيس قاعدة لنا هنا خطوة استراتيجية في إطار توسعنا في جميع أنحاء المنطقة، وتطوير مشاريع هادفة تُسهم في استشراف مستقبل هذه العاصمة الديناميكية."
ومن جهته، أضاف أرتيمي مارينين، مدير المشاريع في ميريد: "يتمتع فريقنا المكوّن من نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والمتخصصين المخضرمين وخبراتهم بجاهزية كاملة لتلبية الطلب المتزايد في أبوظبي على مشاريع عقارية عالية الجودة وجاهزة للمستقبل. نحن على ثقة تامة بإمكانيات العاصمة، وخاصةً في جزيرة الريم، التي نعتبرها منصة قوية للنمو المستدام طويل الأمد."
تستمر جاذبية أبوظبي العالمية في النمو، مدعومةً بسكانها الأثرياء وبيئة تنظيمية تعزز الشفافية وثقة المستثمرين. يشهد سوق العقارات في العاصمة الإماراتية ازدهاراً ملحوظاً في قيمة التصرفات العقارية 25 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من هذا العام، بزيادة كبيرة عن 19 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري. يُبرز هذا الأداء القوي قوة الاستثمارات العقارية المتميزة في العاصمة.
تتميز جزيرة الريم، موقع مكتب شركة ميريد الجديد، بأنها واحدة من أكثر الوجهات الديناميكية في أبوظبي. تقع المنطقة بالقرب من حديقة ريم سنترال بارك، وغاليريا مول، ومتحف اللوفر أبوظبي، وتوفر إطلالات على الواجهة البحرية، ومرافق عصرية، وبنية تحتية حديثة تدعم رؤية العاصمة لبناء مجتمعات مستدامة ومترابطة.
للمزيد من المعلومات حول شركة ميريد ومشاريعها، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ومتابعة آخر تحديثات الشركة على إنستغرام.
تشمل مساهمات ميريد العقارية المخطط لها في أفق أبوظبي مشروعاً فخماً على الواجهة البحرية يتميز بتصميمه الفريد على قطعتي أرض رئيسيتين متجاورتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23,400 متر مربع في جزيرة الريم، وهي جزء من المركز المالي الرئيسي سوق أبوظبي العالمي. يُعد هذا المشروع المرتقب ثمرة تعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين الحائزين على جائزة "بريتزكر"، وهي أعلى جائزة عالمية في مجال الهندسة المعمارية، ومن المقرر أن يصبح معياراً جديداً للحياة الفاخرة في أبوظبي.
علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، على افتتاح المكتب الجديد قائلاً: "أبوظبي على أعتاب مرحلة حاسمة في نموها كوجهة عقارية عالمية، ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، شهدت العاصمة ارتفاعاً بنسبة 35% في قيمة التصرفات العقارية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والإقبال المتزايد على التطويرات العقارية المتميزة. يُعدّ تأسيس قاعدة لنا هنا خطوة استراتيجية في إطار توسعنا في جميع أنحاء المنطقة، وتطوير مشاريع هادفة تُسهم في استشراف مستقبل هذه العاصمة الديناميكية."
ومن جهته، أضاف أرتيمي مارينين، مدير المشاريع في ميريد: "يتمتع فريقنا المكوّن من نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والمتخصصين المخضرمين وخبراتهم بجاهزية كاملة لتلبية الطلب المتزايد في أبوظبي على مشاريع عقارية عالية الجودة وجاهزة للمستقبل. نحن على ثقة تامة بإمكانيات العاصمة، وخاصةً في جزيرة الريم، التي نعتبرها منصة قوية للنمو المستدام طويل الأمد."
تستمر جاذبية أبوظبي العالمية في النمو، مدعومةً بسكانها الأثرياء وبيئة تنظيمية تعزز الشفافية وثقة المستثمرين. يشهد سوق العقارات في العاصمة الإماراتية ازدهاراً ملحوظاً في قيمة التصرفات العقارية 25 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من هذا العام، بزيادة كبيرة عن 19 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري. يُبرز هذا الأداء القوي قوة الاستثمارات العقارية المتميزة في العاصمة.
تتميز جزيرة الريم، موقع مكتب شركة ميريد الجديد، بأنها واحدة من أكثر الوجهات الديناميكية في أبوظبي. تقع المنطقة بالقرب من حديقة ريم سنترال بارك، وغاليريا مول، ومتحف اللوفر أبوظبي، وتوفر إطلالات على الواجهة البحرية، ومرافق عصرية، وبنية تحتية حديثة تدعم رؤية العاصمة لبناء مجتمعات مستدامة ومترابطة.
للمزيد من المعلومات حول شركة ميريد ومشاريعها، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ومتابعة آخر تحديثات الشركة على إنستغرام.
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