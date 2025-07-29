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مغامرات شيقة لأبطال البيئة الصغار خلال الأسبوع العالمي للحفاظ على البيئة في ذا جرين بلانيت دبي
(MENAFN- Current Global) تحتفي ذا جرين بلانيت دبي بالأسبوع العالمي للحفاظ على البيئة بأجواء تفاعلية مليئة بالمرح والمعرفة، من الإثنين 28 يوليو وحتى الأحد 3 أغسطس. وبصفتها الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في المنطقة التي تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، تدعو الوجهة أطفال اليوم ليستكشفوا عالماً مدهشاً من المرح المستوحى من الطبيعة، واللقاءات المدهشة مع الكائنات، وتجارب بيئية مصممة خصيصاً للصغار.
تنبض كل زاوية من القبة الحيوية بالنشاط، من الحفر في التربة إلى تشكيل الأعمال بالأوراق ومراقبة الطيور بين الأغصان. وسواء كانت زيارتهم الأولى أو بعد عدة زيارات، سيجد المستكشفون الصغار مغامرة جديدة في كل يوم.
وستتضمن الأنشطة ما يلي:
• زراعة شجرة: يشارك الأطفال في غرس شتلة ويتعرفون على الدور الذي تلعبه الأشجار في حماية كوكب الأرض.
• لعبة مراقبة الطيور: يخوض الأطفال تحدياً ممتعاً يرصدون فيه طيور الغابة الملونة، مما يعزز لديهم مهارات التركيز والانتباه.
• إعداد كعكة السماد: تجربة عملية توضح كيف تتحول بقايا الطعام والأوراق إلى تربة غنية بالعناصر الغذائية المهمة للنباتات.
• فعالية اللقاء مع الحشرات: يقترب الأطفال من بعض أروع حشرات الغابة ويتعرفون على أهميتها في التوازن البيئي.
• محطة فنون الطبيعة: تتيح للأطفال فرصة إبداع أعمالاً فنية باستخدام خامات طبيعية من قلب الغابة.
• لقاء أصدقاء الغابة الفيتنامية: من الزواحف الغريبة إلى الحشرات الطريفة، يتعرف المشاركون على كائنات تعيش في غابات فيتنام المطيرة.
• حكايات تحت شجرة الكابوك: قصص مشوقة مستوحاة من واحدة من أشهر الأشجار في الغابات الاستوائية.
ويشكل هذا الأسبوع مناسبة مثالية للأطفال لاكتشاف روعة الطبيعة، وتعلم مبادئ الحفاظ على البيئة بأسلوب تفاعلي، وتعزيز فهمهم لطرق حماية كوكبنا الجميل.
لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني XX ومتابعة حسابات ذا جرين بلانيت دبي على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات:
إنستغرام: @TheGreenPlanetDubai
فيسبوك: @TheGreenPlanetDubai
تنبض كل زاوية من القبة الحيوية بالنشاط، من الحفر في التربة إلى تشكيل الأعمال بالأوراق ومراقبة الطيور بين الأغصان. وسواء كانت زيارتهم الأولى أو بعد عدة زيارات، سيجد المستكشفون الصغار مغامرة جديدة في كل يوم.
وستتضمن الأنشطة ما يلي:
• زراعة شجرة: يشارك الأطفال في غرس شتلة ويتعرفون على الدور الذي تلعبه الأشجار في حماية كوكب الأرض.
• لعبة مراقبة الطيور: يخوض الأطفال تحدياً ممتعاً يرصدون فيه طيور الغابة الملونة، مما يعزز لديهم مهارات التركيز والانتباه.
• إعداد كعكة السماد: تجربة عملية توضح كيف تتحول بقايا الطعام والأوراق إلى تربة غنية بالعناصر الغذائية المهمة للنباتات.
• فعالية اللقاء مع الحشرات: يقترب الأطفال من بعض أروع حشرات الغابة ويتعرفون على أهميتها في التوازن البيئي.
• محطة فنون الطبيعة: تتيح للأطفال فرصة إبداع أعمالاً فنية باستخدام خامات طبيعية من قلب الغابة.
• لقاء أصدقاء الغابة الفيتنامية: من الزواحف الغريبة إلى الحشرات الطريفة، يتعرف المشاركون على كائنات تعيش في غابات فيتنام المطيرة.
• حكايات تحت شجرة الكابوك: قصص مشوقة مستوحاة من واحدة من أشهر الأشجار في الغابات الاستوائية.
ويشكل هذا الأسبوع مناسبة مثالية للأطفال لاكتشاف روعة الطبيعة، وتعلم مبادئ الحفاظ على البيئة بأسلوب تفاعلي، وتعزيز فهمهم لطرق حماية كوكبنا الجميل.
لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني XX ومتابعة حسابات ذا جرين بلانيت دبي على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر التحديثات:
إنستغرام: @TheGreenPlanetDubai
فيسبوك: @TheGreenPlanetDubai
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