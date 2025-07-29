مايكروسوفت تطلق وضع Copilot Mode الذكي في متصفح إيدج

مايكروسوفت تطلق وضع Copilot Mode الذكي في متصفح إيدج
أبرز مزايا "Copilot Mode":
تنظيم علامات التبويب تلقائيًا حسب المواضيع.
مقارنة نتائج البحث بدون التنقل بين الصفحات.
مساعد ذكي متكامل يدمج الدردشة والبحث والتنقل.
دعم التصفح الصوتي.
إمكانية الوصول الآمن إلى سجل التصفح والمعلومات المحفوظة (بإذن المستخدم) لتنفيذ مهام مثل الحجز وإدارة الوقت.
الميزة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أنظمة ويندوز وماك، ويمكن تعطيلها من الإعدادات. وتؤكد مايكروسوفت أن Copilot لا يتفاعل مع التصفح إلا عند تفعيله يدويًا، مع تنبيهات مرئية واضحة.
خلاصة:
"Copilot Mode" خطوة ذكية من مايكروسوفت لتحويل إيدج إلى منصة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمنافسة أدوات مثل "Google AI Mode" و"Perplexity".
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