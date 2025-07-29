مايكروسوفت تطلق وضع Copilot Mode الذكي في متصفح إيدج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة في متصفح "إيدج" تحمل اسم "Copilot Mode"، ضمن جهودها لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي في أدوات التصفح والبحث.



أبرز مزايا "Copilot Mode":

تنظيم علامات التبويب تلقائيًا حسب المواضيع.

مقارنة نتائج البحث بدون التنقل بين الصفحات.

مساعد ذكي متكامل يدمج الدردشة والبحث والتنقل.

دعم التصفح الصوتي.

إمكانية الوصول الآمن إلى سجل التصفح والمعلومات المحفوظة (بإذن المستخدم) لتنفيذ مهام مثل الحجز وإدارة الوقت.



الميزة متوفرة مجانًا لفترة محدودة على أنظمة ويندوز وماك، ويمكن تعطيلها من الإعدادات. وتؤكد مايكروسوفت أن Copilot لا يتفاعل مع التصفح إلا عند تفعيله يدويًا، مع تنبيهات مرئية واضحة.



خلاصة:

"Copilot Mode" خطوة ذكية من مايكروسوفت لتحويل إيدج إلى منصة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمنافسة أدوات مثل "Google AI Mode" و"Perplexity".

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