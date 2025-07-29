MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي حتى الربع الثاني من هذا العام.



وأضاف أبو صعيليك خلال لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر" أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة بتفعيل الهوية الرقمية، وسيجري رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي.



وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة التحديث الإدارية والمحاور السبعة لخارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام وترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خريطة تحديث القطاع العام و تأكيد أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة وأهمية نظام القيادات الحكومية.