أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي
وأضاف أبو صعيليك خلال لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر" أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة بتفعيل الهوية الرقمية، وسيجري رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي.
وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة التحديث الإدارية والمحاور السبعة لخارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام وترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خريطة تحديث القطاع العام و تأكيد أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة وأهمية نظام القيادات الحكومية.
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