  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مؤسسة الضمان الاجتماعي تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية

مؤسسة الضمان الاجتماعي تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية

2025-07-29 08:11:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من الانسياق وراء أيّة روابط ومواقع وهمية تدعي تقديم جوائز أو إعانات مالية باسمها.
ونفت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي ما يتم تكرار تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصول على مبالغ مالية أو جوائز بقيمة (200) دينار من خلال التسجيل في تلك المواقع وطلب بيانات شخصية تهدف إلى تضليل واستغلال جمهورها من مواطنين ومؤمن عليهم.
وأكدت المؤسسة على جمهورها عدم الدخول إلى الروابط المشبوهة حفاظاً على بياناتهم وخصوصياتهم المالية والشخصية، مؤكدةً على ضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080).
وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع أولاً بأول إغلاق تلك المواقع والروابط الوهمية بالتنسيق المباشر مع المركز الوطني للأمن السيبراني.


MENAFN29072025000208011052ID1109856635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث