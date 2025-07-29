القبالين: التحول إلى الرخص الإلكترونية يوفر حماية أمنية ويقلل التزوير

MENAFN - Amman Net) أكّد الخبير في الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين أن التحول من الرخص البلاستيكية إلى الرخص الإلكترونية يُعد خطوة متقدمة على المستويين الأمني والتقني، ويواكب التوجه العالمي نحو رقمنة الوثائق الرسمية.

وأوضح القبالين، في مقابلة مع راديو البلد، أن الرخص الإلكترونية تتيح تعريفاً دقيقاً وفورياً للمواطن من خلال بصمته البيومترية، مما يُلغي الحاجة لحمل بطاقات مادية قابلة للتلف أو الفقدان أو حتى التزوير. وأشار إلى أن التوجه نحو الوثائق الرقمية يشمل أيضاً الهوية الشخصية وجوازات السفر، والتي بدأت المملكة بالفعل بالتحول إليها خلال الأشهر الماضية.

وعن المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والهجمات السيبرانية، أكد القبالين وجود أطر تنظيمية وحماية واضحة، تعتمد على تقنيات متقدمة مثل النسخ الاحتياطي المتعدد وتكنولوجيا "البلوك تشين"، التي تتيح درجة عالية من الأمان والتشفير تجعل التلاعب بالبيانات شبه مستحيل.

وفيما يخص البنية التحتية، لفت القبالين إلى أن الأردن يمتلك جهوزية عالية من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي، التي تدير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى العمل على إنشاء مركز بيانات (Data Center) ضخم سيكون من الأكبر على مستوى المنطقة، ما يعزز جاهزية المملكة للتحول الرقمي الشامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تسهم فقط في حماية المعلومات، بل تسهّل حياة المواطنين وتعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

هذا و كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، عن التوجه لتحويل فحص القيادة العملي ليكون جزءا كبيرا منه معتمدا على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستغناء عن رخص المركبات البلاستيكية وتحويلها إلى إلكترونية.

وفي حديثه، الثلاثاء، وصف القرعان المشروع بـ "الضخم"، مؤكدا أنه سيتم تنفيذه من خلال مركبات خاصة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص السواقين وضبط عملية الفحص وستكون هذه المركبات مجهزة بكاميرات ومجسات خاصة، ويكون الفحص على مواقع ومسارات الفحص المعتمدة حاليا (في الشارع العام)، فيما لم يحدد مدة زمنية لانطلاق المشروع.

وأوضح أن العملية ستقيم وفق 32 نقطة معيارية لتجاوز الامتحان، من خلال تحويل التقييم بنسبة 80% الكترونياً ونسبة 20% من خلال العنصر البشري.

وكشف القرعان عن مشروع للرقابة الإلكترونية على مركبات تدريب السواقين (بحيث يشمل النظام على أجهزة تحقق حيوية يتم تركيبها في مراكز التدريب من أجل تسجيل المتدرب بداية وتوثيق بياناته في النظام، ويتم تجهيز مركبة التدريب بالأجهزة والأنظمة اللازمة لمراقبة العملية التدريبية واجراء التحقق المطلوب وتتبع الحصة التدريبية).

وأكد تحويل رخص المركبات لتكون إلكترونية "قريبا جدا" حيث يجري العمل حالياً على إلغاء القسائم التقليدية (رخص السواقين والمركبات)، واعتماد القسائم الإلكترونية كبديل رقمي حديث وأكثر كفاءة وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى، تشمل إطلاق خدمة القسائم الإلكترونية بالتزامن مع الاستمرار في إصدار القسائم التقليدية، أما المرحلة الثانية، من خلال إلغاء القسائم التقليدية بشكل كامل، والاعتماد النهائي على القسائم الإلكترونية.

وأوضح القرعان أنه سيتم تفعيل هذا التحول من خلال رابط إلكتروني يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة إلى متلقي الخدمة، يحتوي على نسخة PDF من القسيمة الإلكترونية، والتي تتضمن عناصر أمنية مثل رمز QR وعلامات مائية رقمية خاصة، لضمان موثوقية الوثيقة وسهولة التحقق منها. وبمجرد الضغط على الرابط، يتم عرض القسيمة الإلكترونية بشكل مباشر وآمن.

وأضاف أن العمل جار حالياً على مشروع أتمتة الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة لطالبيها وجاهيا بحيث تصبح عملية الدفع إلكترونيا ومن خلال منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل (مدفوعاتكم ، إي فواتيركم... إلخ) ويتم استلام الوصل المالي عبر رسالة لمتلقي الخدمة متضمنة رابط الكتروني يفيد بعملية الدفع.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز منظومة الدفع الإلكتروني على مرحلتين؛ المرحلة الأولى دفع إلكتروني مع إمكانية الدفع نقدا، والمرحلة الثانية من خلال الدفع الإلكتروني فقط.