الذكاء الإصطناعي وسياسات منصات التواصل: كيف تتأثر الصحفيات ومحتواهنّ؟

MENAFN - Amman Net) dir="rtl">حاولت الصحفية غادة الشيخ، 39 عامًا، قبل أشهر النشر عبر حسابها على منصة إكس دون جدوى، قبل أن تكتشف أن المنصة قد قيدت حسابها لمدة أربعة أيام إثر منشور تضمّن إحدى موادها الصحفية التي تناولت قضية فتاة تعرضت للتعنيف. خلال تلك الفترة، لم تكن غادة قادرة على نشر محتواها وتقاريرها الصحفية على المنصة التي تعد وسيلتها الأساسية للتفاعل والنشر، كما لم تتمكن من الاعتراض على قرار المنصة بسبب غياب آليات واضحة لذلك، فضلاً عن حالة من الرقابة الذاتية التي باتت تفرضها على نفسها خوفًا من تكرار تجربة تقييد حسابها.

تشير التقارير العالمية إلى تزايد اعتماد منصة إكس على الذكاء الاصطناعي في إدارة الحسابات والمحتوى، وهو ما يسفر عن مزيد من القيود الرقمية خصوصًا في المنطقة العربية. ليست هذه مشكلة إكس وحدها، إذ أشارت التسريبات الصحفية إلى أن شركة ميتا أيضًا، والتي تدير تطبيقي فيسبوك وإنستغرام، ستصل قريبًا لنسبة 90% في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقييم المحتوى، في محاولة للتحول الكامل إلى إدارة منصة تستند على الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر سلبًا على حرية نشر المحتوى وقدرة الصحفيات في التعبير عن رأيهن رقميًا.

قمع فوري للمحتوى

غادة الشيخ، صحفية تعمل في جريدة الغد، 39 عامًا، متخصصة في صحافة حقوق الإنسان (4 حزيران 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

تلجأ غادة لوسائل التواصل الاجتماعي كجزء أصيل من عملها الصحفي الذي يركز على قضايا حقوق الإنسان والشأنيْن السياسي والاجتماعي بدءًا من إيجاد مواضيع للكتابة حولها، تقول غادة "أحيانًا بقرأ التعليقات، بتخطر لي تغطيات صحفية مهمة، وهذا اشي مهم لأن انتاج الافكار هي أكبر تحدي للصحفي". كما تستخدم هذه المنصات للتواصل مع الناس ورصد القصص والبحث عن شخصيات محددة، وهي طريقة تجدها مفيدة خصوصًا بعد أن بنت ثقة وخطوط تواصل مع جمهورها وقاعدة جيدة من القرّاء والمتابعين.

من ناحية أخرى، تعتمد غادة بنسبة تتجاوز 90% على هذه المنصات الرقمية لنشر محتواها الصحفي وتعزيز وصوله، في وقت تعتبر فيه أن قدرة الناس على قراءة المواد الطويلة أو مشاهدة الفيديوهات المطولة باتت تتراجع. ولذلك، فإن معدل قراءات تقاريرها الصحفية، وكذلك مشاهدات البودكاست المصوّر الذي تنتجه، تتراجع بشكل حاد عندما يتعرض حسابها لقيود رقمية تفرضها منصات التواصل الاجتماعي وسياساتها.

تضيف غادة أن اعتماد منصات التواصل الاجتماعي على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى وتصنيفه جعل قدرتها على تقييد المحتوى وفرض الرقابة عليه أسرع، خصوصًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، إذ تلتقط الخوارزميات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دقائق كلمات محددة تعتبرها المنصات مخالفةً لمعاييرها. وبالفعل، أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش أن اعتماد شركة ميتا على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى يُعدّ عاملاً رئيسياً في التطبيق الخاطئ لسياساتها، بما في ذلك إزالة محتوى لا ينتهك المعايير لمجرد دعمه لفلسطين على إنستغرام وفيسبوك.

على الصعيد الشخصي، جرى تقييد عشرات المنشورات التي قامت غادة بمشاركتها حول الحرب على غزة على منصة إنستغرام. "انا مش موجودة في غزة وما بقدر اغطي الاحداث بشكل ميداني، فكان اقل شي اعمله اني اشارك عمل المنصات الفلسطينية والصحفيين في غزة"، توضح غادة التي تعرّضت منشوراتها حول مستشفى الشفاء وجرائم الإبادة في غزة لتحذيرات بتعطيل الحساب، مؤكدةً أن حساب صحيفة الغد - حيث تعمل- على الفيسبوك تعرّض لتقييد في النشر مرتين، إحداهما امتدت لشهر كامل لم تتمكن فيه الجريدة من مشاركة أي مستجدات إخبارية مع الجمهور.

اليمين: غادة تتصفح واحدة من حلقات البودكاست التي تستضيف فيها ليلى خالد وقامت بمشاركتها عبر الإنستغرام (4 حزيران 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

اليسار: غادة تستخدم المنصات الرقمية كأداة أساسية لنشر محتواها الصحفي وتعزيز وصوله للجمهور (4 حزيران 2025)

تتفق الصحفية راما سبانخ، 27 عامًا، مع غادة حيال انحياز منصات التواصل الاجتماعي وتقييدها للمحتوى الفلسطيني، ورغم أن راما تستخدم منصات التواصل الاجتماعي بمعدل أقل ولغايات أبسط، مثل متابعة الأحداث من حولها وكذلك الحوارات التي يناقشها الناس من أجل إلهامها أفكارًا مختلفة للتغطيات الصحفية، إلا أنها لم تكن بعيدة عن القيود الرقمية التي تفرضها المنصات والتي أخذت أيضًا أشكالاً غير مباشرة.

تلحظ راما بشكل مستمر كيف تتراجع مشاهدات "الستوريات" على حسابها على الإنستغرام بنسبة تزيد عن 40% خلال آخر عامين جراء تفاعلها مع أحداث الحرب على غزة في ظاهرة وصفت بالحظر الظلّي Shadow Banning؛ وهي آلية تعتمدها بعض المنصات لتقييد وصول المحتوى من دون إشعار المستخدم، عبر تقليل ظهور منشوراته في الخوارزميات أو منعها من الظهور للمتابعين، دون حذفه أو حظر الحساب بشكل مباشر. "مش ضروري الخوارزمية تحذف محتواك او تسكر حسابك عشان تقيدك، بتقدر تخليك غير مرئي ببساطة"، تقول راما التي تشعر بأن هذه المنصات فرضت رقابة ذاتية مفرطة على المحتوى الذي تقوم بنشره عبر محاولة استخدام كلمات أو رموز معينة قد لا ترصدها الخوارزميات المضللة.

راما سبانخ، صحفية تعمل في بودكاست صوت، 27 عامًا، متخصصة في الشأن السياسي والقضايا النسوية (29 أيار 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

بالنسبة لراما، تُضاف قيود منصات التواصل الاجتماعي لعشرات القيود التشريعية التي تضيّق الخناق على الصحفيين رقميًا وتحول دون نشر محتواهم وإيصال رسائلهم، فضلاً عن أن هذه المنصات قد لا تكون بالضرورة مفيدة في التفاعل مع الجمهور في ظل التغييرات المستمرة التي تجريها على سياساتها. وتقول راما: "احيانا المنصات بتعطيك شعور مزيف بالوصولية للجماهير"، مشيرة إلى أن هذه المنصات قد تُنتج فقاعات رقمية جديدة تتنبأ بسلوك الأفراد وتُظهر المحتوى المقبول بالنسبة لهم بما لا يتيح التفاعل مع القضايا ووجهات النظر المعاكسة.

عملت راما لأسابيع على إنتاج حلقة بودكاست مع منصة "صوت" حول المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في العمل الثوري، وإذ تعرف أن موضوعًا كهذا قد يجعلها عرضة للتقييد الرقمي، دأبت على التنبؤ بتصرفات الخوارزمية وعمدت مشاركة مقطع مصور من المقابلة يظهر الحوار بينها وبين الضيفة، بدلاً من مشاركة صورة أرشيفية تُظهر سيدة مُقاوِمة بشكل مباشر. في هذه الحادثة، ترى راما أن المحتوى الفلسطيني قد يكون الأبرز في التعرض للتقييد الرقمي حاليًا، لكن المحتوى النسوي أيضًا كثيرًا ما يتعرض لضغوط مماثلة، خصوصًا عندما يتناول مواضيع حساسة مثل العنف الأسري، أو التحرش، أو الحملات المطالِبة بالمساواة، أو حتى الدعوات لزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية والنقابية. ففي بعض الحالات، تُصنَّف هذه المنشورات على أنها "محتوى حساس" ، ما يؤدي إلى تقليل انتشارها أو وضع تحذيرات عليها.

اليمين: راما تتصفح واحدة من حلقات البودكاست التي تتناول قضايا النسوية وحقوق المرأة (29 أيار 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

اليسار: راما أمام شاشة تعرض تحذيرات منصة إنستغرام بشأن المحتوى المخالف لسياساتها (29 أيار 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

ترويج لخطاب الكراهية

لا تتوقف القيود التي تفرضها سياسات منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على قمع المحتوى بأشكال مباشرة وغير مباشرة، بل قد تسهم أحيانًا في تعزيز الترويج لخطاب الكراهية ونشر الأخبار المضللة. تُنسّق الصحفية المتخصصة في قضايا العمال وحقوق المرأة، رانيا الصرايرة، 45 عامًا، شبكة لمناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن بدأت منذ عام 2022 برفقة مجموعة من الزميلات الصحفيات. وعبر هذه الشبكة، استقبلت رانيا عشرات الشكاوى المرتبطة بالعنف الرقمي، والتي جرى الاستفادة منها لاحقًا كمدخلات لمسح بحثي كشف أن نحو 54% من الصحفيات في الأردن تعرّضن لواحد أو أكثر من أشكال العنف الرقمي.

رانيا الصرايرة، 45 عامًا، صحفية متخصصة في قضايا العمال وحقوق المرأة تدير شبكة لمناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات (2 حزيران 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

"الناس بتتعامل بشكل مختلف مع المحتوى الصحفي لما تنتجه صحفية"، تقول رانيا، في إشارة إلى كيف تصبح الصحفيات أنفسهن محور النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من التركيز على مضمون ما يقدّمنه. وتتوالى التعليقات التي تتناول شكلهن وأخلاقهن وعائلتهن وخصوصياتهن في نمط من الخطاب قد يصل إلى مستوى الكراهية. وهي تضييقات تحد بالضرورة من حريتهن الصحفية وقد تدفع بعضهن لتغيير مسارهن المهني.

تعرضت رانيا بشكل شخصي للذم والقدح قبل سنوات على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مقابلة تلفزيونية حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الأردن خصوصًا وأن كثير من هذه القنوات تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق ذروة التفاعل. وعلى ذلك المقطع، تكررت عشرات التعليقات التي تسيء لها ولعائلتها وتشكك في أخلاقها وانتمائها وكفاءتها المهنية، "ولا تعليق كان اله علاقة بالكلام اللي حكيته، وهاي الاساءة كانت مزعجة جدا الي ولابني في المدرسة"، تقول رانيا.

وتتفاقم الأزمة عندما تكرّس المنصات هذا النمط من التفاعل السيء، أولاً عبر الاستجابة المحدودة لحذف الحسابات والتعليقات المسيئة، وثانيًا من خلال تعزيز انتشار المحتوى، حتى لو كان هذا المحتوى ضارًا. تقول رانيا إن هذه المنصات تحاول إبقاء المستخدمين عليها لأطول فترة ممكنة، ما يجعلها تُروّج تلقائيًا للمحتوى الذي يحظى بتفاعل واسع، حتى وإن تضمن خطاب كراهية. وبهذا، تصبح الصحفيات أكثر عرضة للتهديد والخطر خصوصًا حين يُعاد تداول هذا المحتوى المسيء بشكل متكرر، بما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحريفه وتضخيمه في الأوساط المسيئة.

قبل عام، شاركت رانيا منشور على منصة إكس لمساندة زميلة حقوقية كانت قد تعرّضت لهجمة رقمية إثر موقفها النسوي. لكنها لا تعرف كيف قامت خوارزمية المنصة بنشر منشورها على نطاق واسع، وهو ما استقطب عشرات الحسابات، الحقيقية والمزيفة، للتفاعل العدائي على تغريداتها والبحث في تاريخها والتشهير بها وصولًا إلى الإساءة لحالتها الاجتماعية كامرأة أرملة وتلقيها رسائل تهديد مباشرة عبر الخاص.

تعتبر رانيا هذه الحادثة دليلًا على كيف تسهم هذه المنصات في توسيع نطاق الإساءة مدفوعةً برغبتها في تعزيز التفاعل على المحتوى، حتى وإن كان مؤذيًا. وتوضح أنها تتعامل مع هذه الانتهاكات عبر الإبلاغ عنها للمنصة أو الحصول على المساعدة الرقمية من مختصي السلامة الرقمية أو حتى اللجوء لوحدة الجرائم الالكترونية، وذلك بحسب الحالة وجديتها.

وبالنسبة لرانيا، تشكّل وسائل التواصل الاجتماعي مساحة مهمة للصحفيات لكنها في الوقت ذاته قد لا تكون مساحة آمنة. وتضيف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة المحتوى تساهم بدورها في تفاقم هذه الانتهاكات، الأمر الذي يكرس ضرورة تطويره هذه التقنيات لتكون أكثر وعيًا وحساسية تجاه استهداف الصحفيات، ولتأخذ بعين الاعتبار السياقات الاجتماعية والنفسية المحيطة بهذا المحتوى.

اليمين: رانيا تحاول مشاركة ستوري على صفحتها تتناول فيه أهمية الأمن الرقمي للصحفيات (2 حزيران 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

اليسار: رانيا تتحدث عن القيود الرقمية التي تواجهها الصحفيات وأثرها على حريتهن الصحفية وسلامتهن الجسدية والنفسية (2 حزيران 2025، حقوق الصورة: اليونيسكو)

تعكس تجارب الصحفيات هنا كيف أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مساحة مزدوجة: تتيح النشر والتفاعل من جهة، وتكرّس الإقصاء الرقمي والتضييق من جهة أخرى. في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر الحاجة الماسة إلى تطوير سياسات تقنية أكثر عدالة، تأخذ في الاعتبار خصوصية السياق المحلي والجندري، وتضمن حماية الصحفيات ومحتواهنّ من الرقابة الجائرة والعنف الرقمي.

أُعِدّ هذا المقال والصور المرفقة به بدعم من اليونسكو في الأردن، وإن الآراء ووجهات النظر المطروحة هنا تخص المؤلف والمصور ولا تمثل بالضرورة سياسات اليونسكو أو المواقف الرسمية لها.