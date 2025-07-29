11 شهيدًا في قصفين للاحتلال استهدفا نازحين شمالي رفح وغربي خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد 11 مواطنًا، اليوم الثلاثاء، في قصفين للاحتلال الاسرائيلي استهدفا مناطق تؤوي نازحين في محافظتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على تجمع مواطنين قرب مراكز مساعدات إنسانية شمالي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

وفي قصف آخر، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية في مجمع ناصر.

وارتقعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى 60,034 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من تسعة أشهر. كما ارتفع عدد المصابين إلى 145,870، في ظل استمرار الغارات الجوية والمدفعية وعمليات القصف العشوائي على مناطق سكنية ومراكز إيواء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددًا غير معلوم من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الاستهداف المتكرر وغياب الإمكانات والوقود والمعدات اللازمة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تفشّت المجاعة والأوبئة، وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين، وسط صمت دولي وعجز عن وقف العدوان المستمر.