11 شهيدًا في قصفين للاحتلال استهدفا نازحين شمالي رفح وغربي خان يونس
وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على تجمع مواطنين قرب مراكز مساعدات إنسانية شمالي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.
وفي قصف آخر، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلان، وفق ما أفادت به الطواقم الطبية في مجمع ناصر.
وارتقعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى 60,034 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من تسعة أشهر. كما ارتفع عدد المصابين إلى 145,870، في ظل استمرار الغارات الجوية والمدفعية وعمليات القصف العشوائي على مناطق سكنية ومراكز إيواء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عددًا غير معلوم من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الاستهداف المتكرر وغياب الإمكانات والوقود والمعدات اللازمة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تفشّت المجاعة والأوبئة، وتفاقمت معاناة مئات آلاف النازحين، وسط صمت دولي وعجز عن وقف العدوان المستمر.
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