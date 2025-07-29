تصعيد دموي بين روسيا وأوكرانيا: عشرات القتلى والجرحى في ضربات متبادلة

تصعيد دموي بين روسيا وأوكرانيا: عشرات القتلى والجرحى في ضربات متبادلة
في منطقة زابوريجيا، قتل 17 شخصا وأصيب 35 آخرون بعد قصف استهدف منشأة اعتقال، بحسب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الذي وصف الهجوم بأنه "جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصف السجن "لم يكن عرضيا". وذكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الضربة كانت متعمدة ومقصودة وليست عرضية. لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أنهم كانوا يستهدفون مدنيين في تلك المنشأة".
وأتت الضربة في ذكرى هجوم استهدف قبل ثلاث سنوات مركز اعتقال مماثلا في منطقة أوكرانية محتلة، نسبتها كييف إلى موسكو وذكرت تقارير إنها أودت بعشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.
كذلك، أتت غداة إعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة جديدة لموسكو لإنهاء غزوها لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع، تحت طائلة مواجهة عقوبات صارمة جديدة.
وشنت روسيا ثماني ضربات على منطقة زابوريجيا طالت السجن، وفق إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية.
أما في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، فقد أدت ثلاث هجمات روسية إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين، واستُخدمت خلالها مسيّرات مفخخة وقنابل موجهة لاستهداف بلدات ميجييفسكا، دوبوفيكيفسكا، وسلوفيانسكا، وفق ما أفاد به المسؤول المحلي سيرغي ليساك.
في المقابل، أعلنت روسيا عن مقتل شخص في منطقة روستوف جنوب البلاد، نتيجة هجوم أوكراني بمسيّرات استهدفت عدة بلدات، بينها سالسك وفولغودونسك. وذكرت السلطات أن الضحية قضى بعد تضرر سيارته في شارع أوترافسكي بسالسك.
كما أعلنت شركة السكك الحديد الروسية عن تضرر قطارين، أحدهما للركاب والآخر للبضائع، جراء سقوط حطام مسيرات على محطة قطارات في سالسك، دون تسجيل إصابات بشرية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل، حيث تواصل روسيا هجماتها الواسعة على البنية التحتية والمناطق المدنية الأوكرانية، بينما تشن كييف هجمات بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي.
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