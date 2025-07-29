تصعيد دموي بين روسيا وأوكرانيا: عشرات القتلى والجرحى في ضربات متبادلة

MENAFN - Palestine News Network ) كييف -PNN- تصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أسفرت ضربات جوية روسية عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين في مناطق جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

في منطقة زابوريجيا، قتل 17 شخصا وأصيب 35 آخرون بعد قصف استهدف منشأة اعتقال، بحسب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الذي وصف الهجوم بأنه "جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصف السجن "لم يكن عرضيا". وذكر في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الضربة كانت متعمدة ومقصودة وليست عرضية. لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أنهم كانوا يستهدفون مدنيين في تلك المنشأة".

وأتت الضربة في ذكرى هجوم استهدف قبل ثلاث سنوات مركز اعتقال مماثلا في منطقة أوكرانية محتلة، نسبتها كييف إلى موسكو وذكرت تقارير إنها أودت بعشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.

كذلك، أتت غداة إعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة جديدة لموسكو لإنهاء غزوها لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع، تحت طائلة مواجهة عقوبات صارمة جديدة.

وشنت روسيا ثماني ضربات على منطقة زابوريجيا طالت السجن، وفق إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية.

أما في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، فقد أدت ثلاث هجمات روسية إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين، واستُخدمت خلالها مسيّرات مفخخة وقنابل موجهة لاستهداف بلدات ميجييفسكا، دوبوفيكيفسكا، وسلوفيانسكا، وفق ما أفاد به المسؤول المحلي سيرغي ليساك.

في المقابل، أعلنت روسيا عن مقتل شخص في منطقة روستوف جنوب البلاد، نتيجة هجوم أوكراني بمسيّرات استهدفت عدة بلدات، بينها سالسك وفولغودونسك. وذكرت السلطات أن الضحية قضى بعد تضرر سيارته في شارع أوترافسكي بسالسك.

كما أعلنت شركة السكك الحديد الروسية عن تضرر قطارين، أحدهما للركاب والآخر للبضائع، جراء سقوط حطام مسيرات على محطة قطارات في سالسك، دون تسجيل إصابات بشرية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل، حيث تواصل روسيا هجماتها الواسعة على البنية التحتية والمناطق المدنية الأوكرانية، بينما تشن كييف هجمات بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي.

