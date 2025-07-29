استجواب مؤسِس منصة تلغرام بافيل دوروف أمام محكمة في باريس

MENAFN - Palestine News Network ) باريس -PNN- خضع مؤسّس ورئيس "تلغرام" ورئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، للاستجواب الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين بالنظر في شبهات تتعلّق بتورّط محتمل للمنصّة في أنشطة إجراميّة، بحسب مصادر مطّلعة على الملفّ.

وقال محامو دوروف في بيان، عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلّي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، إنّ "الاستجواب اليوم أتاح لبافل دوروف تقديم توضيحات إضافيّة تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق".

وأضافوا: "نطعن بشدّة في قانونيّة توجيه الاتهام إلى موكّلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تامّ لقواعد القانون الداخليّ والأوروبيّ"، موضّحين أنّهم "تقدّموا بطعون قانونيّة عدّة لضمان الامتثال للقانون".

انضمّ رجل الأعمال الروسي، البالغ 40 عامًا، إلى مكتب قاضيَي التحقيق المسؤولَين عن هذه القضيّة صباح اليوم.

ولم يشأ دوروف، الذي حصل على الجنسيّة الفرنسيّة عام 2021، التعليق على استجوابه.

وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في آب/أغسطس 2024، على خلفيّة سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظّمة.

ويأخذ عليه القضاء الفرنسيّ تقصيره في اتخاذ إجراءات ضدّ انتشار المحتوى الإجراميّ على "تلغرام".

خلال استجوابه في كانون الأوّل/ديسمبر 2024، أقرّ بأنّه "أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال" التي تُتّهم بها منصّته.

وكان دوروف قد أكّد أنّه لم يُنشئ تطبيق "تلغرام" عام 2013 مع شقيقه "ليكون أداة بيد المجرمين"، لكنّه اعترف في الوقت نفسه بأنّ وجودهم على المنصّة، رغم أنّه "محدود"، قد ازداد أيضًا.

منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه، في نهاية آب/أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائيّة تحسّنًا في تعاون "تلغرام"، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلّق بالجريمة المنظّمة.

وقالت المنصّة في بيان الإثنين: "لطالما امتثلت تلغرام لقوانين الاتّحاد الأوروبيّ، بما في ذلك قانون الخدمات الرقميّة، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائيّة الملزمة على مدار سنوات".

وأضافت أنّ "الشيء الوحيد الذي تغيّر بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أنّ السلطات الفرنسيّة بدأت في معالجة طلباتها القانونيّة إلى تلغرام بشكل صحيح، استنادًا إلى قانون الخدمات الرقميّة".

وكان القضاء الفرنسيّ قد خفّف الرقابة المفروضة على دوروف، وأصبح مسموحًا له منذ 10 تمّوز/يوليو الانتقال إلى دبي، حيث يقيم، "لمدّة أقصاها 14 يومًا متتاليّة"، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.