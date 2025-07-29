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عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39

عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39

2025-07-29 08:08:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تموز(بترا)-شهد مسرحا "أرتيمس" و"الصوت والضوء" في الموقع الأثري لمدينة جرش، مساء أمس الاثنين، عروضًا فنية وثقافية متنوعة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، تحت شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
فعلى مسرح "أرتيمس"، قدّمت فرقة نقابة الفنانين الأردنيين، بمشاركة الفنانين عادل الحاج، وعماد سلطان، ورافع الشرع، وأحمد الجميلي، وعبدالمولى الزواهرة، فقرات متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية والعصرية.
وشهد المسرح أيضًا أمسية شعرية ضمن برنامج الثقافة المحلية لبلدية جرش الكبرى، شارك فيها الشاعران: عضيب عضيبات، وخلف الشرفات، وقدّمها الشاعر خالد القيسي، وتنوّعت فيها الأنواع والأساليب والموضوعات الشعرية بين التفعيلة والعمودي والوجداني والوطني.
كما قدّم في الأمسية شاعرا الربابة، علي الجراح ويحيى الجراح، قصائد ومعزوفات تراثية بمصاحبة فرقة المهابيش.
وعلى مسرح "الصوت والضوء"، عُرضت مسرحية الأطفال "بنّورة والقصة المسحورة" للمخرج أحمد عليمات، وهي مسرحية تربوية تفاعلية تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء بأسلوب قصصي مشوّق.
واختتمت العروض بمسرحية "أوفر دوز" للمخرج عبدالله ربابعة، التي سلّطت الضوء على قضية الصراع بين الأجيال.
وتحكي المسرحية قصة شاب يعاني من الإحباطات النفسية والضغوط الأسرية والمجتمعية، حيث تناولت بأسلوب درامي مظاهر القلق التي يعاني منها بعض الشباب، في محاولة لفهم أعمق لتحدياتهم النفسية والاجتماعية.
--(بترا)
م ت/ن ح/ف ق
29/07/2025 14:39:57

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