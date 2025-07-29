عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39

عروض متنوعة في مسرحي أرتيمس والصوت والضوء باليوم الخامس منجرش39
عمان 29 تموز(بترا)-شهد مسرحا "أرتيمس" و"الصوت والضوء" في الموقع الأثري لمدينة جرش، مساء أمس الاثنين، عروضًا فنية وثقافية متنوعة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، تحت شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
فعلى مسرح "أرتيمس"، قدّمت فرقة نقابة الفنانين الأردنيين، بمشاركة الفنانين عادل الحاج، وعماد سلطان، ورافع الشرع، وأحمد الجميلي، وعبدالمولى الزواهرة، فقرات متنوعة من الأغاني التراثية والوطنية والعصرية.
وشهد المسرح أيضًا أمسية شعرية ضمن برنامج الثقافة المحلية لبلدية جرش الكبرى، شارك فيها الشاعران: عضيب عضيبات، وخلف الشرفات، وقدّمها الشاعر خالد القيسي، وتنوّعت فيها الأنواع والأساليب والموضوعات الشعرية بين التفعيلة والعمودي والوجداني والوطني.
كما قدّم في الأمسية شاعرا الربابة، علي الجراح ويحيى الجراح، قصائد ومعزوفات تراثية بمصاحبة فرقة المهابيش.
وعلى مسرح "الصوت والضوء"، عُرضت مسرحية الأطفال "بنّورة والقصة المسحورة" للمخرج أحمد عليمات، وهي مسرحية تربوية تفاعلية تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء بأسلوب قصصي مشوّق.
واختتمت العروض بمسرحية "أوفر دوز" للمخرج عبدالله ربابعة، التي سلّطت الضوء على قضية الصراع بين الأجيال.
وتحكي المسرحية قصة شاب يعاني من الإحباطات النفسية والضغوط الأسرية والمجتمعية، حيث تناولت بأسلوب درامي مظاهر القلق التي يعاني منها بعض الشباب، في محاولة لفهم أعمق لتحدياتهم النفسية والاجتماعية.
--(بترا)
م ت/ن ح/ف ق
29/07/2025 14:39:57
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