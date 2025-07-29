مستشفى الحسين السلط الجديد يحتفل بحصوله على شهادة الاعتمادية الصحية

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السلط 29 تموز (بترا) - امجد العواملة- احتفل مستشفى الحسين " السلط الجديد " اليوم الثلاثاء، بحصوله على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بحضور نواب محافظة البلقاء وجمع غفير من المجتمع المحلي.

وقال مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، إن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجماعي والتفاني من جميع أفراد الفريق الطبي والتمريضي والإداري وهو يعكس التزام الجميع المستمر بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين والمراجعين.

وأضاف، إن حصول المستشفى على شهادة الاعتماد كان نتيجة لسنوات من العمل الجاد والمثابرة، حيث تم بذل جهود مضاعفة من جميع الكوادر في المستشفى لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية، مبينا أن المستشفى اجتاز العديد من التحديات التي تتطلب التزاما قويًا بمعايير الجودة والسلامة الطبية وكل خطوة في هذا المسار كانت بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزيته وقدرته على التحسين المستمر.

وأشار الى انه كان لعملية الاعتماد الأثر الكبير في تحسين الأداء الداخلي للمستشفى، حيث تم العمل على تطوير جميع العمليات والإجراءات بشكل شامل بما في ذلك تطوير النظم الإدارية والطبية ورفع كفاءة العمل الجماعي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الصحية في جميع الأقسام.

وأكد الدكتور أبو رمان، أن كل مرحلة من مراحل الحصول على الاعتماد تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من خلال تطبيق المعايير التي وضعها مجلس الاعتماد، مشيرا الى ان هذه الشهادة تدل على التزامنا المستمر بتوفير بيئة صحية آمنة وفعالة.

وقدم شكره الى كل الداعمين للمستشفى وجميع الموظفين ورؤساء الأقسام والأطباء والممرضين والفنيين والإداريين والأمن والحماية وشركة الخدمات على ما قدموه من خدمة مميزة، الأمر الذي أدى الى حصول المستشفى على شهادة الاعتماد.

من جهتها، قالت المدير الاقليمي لتطوير الاعمال في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية روان جلابنة سعدني، إن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب وتعاون مثمر استمر لأكثر من 14 شهرا قامت خلاله دائرة الاستشارات والتدريب في المجلس بجهود مكثفة ومستمرة تخللتها تقييمات أولية ومرحلية وورش تدريبية متخصصة وزيارات استشارية وجلسات دعم ومتابعة بهدف تعزيز جاهزية المستشفى لتطبيق معايير الاعتماد وتمكين فرقه المختلفة من تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى حرص إدارة المستشفى وكوادره على تحقيق التغيير الإيجابي وبناء ثقافة مستدامة للجودة وسلامة المرضى، مؤكدة أن هذا النجاح هو نقطة انطلاق نحو المزيد من التحسين والتطوير المستمر.

بدورها قالت رئيسة قسم الجودة في المستشفى رزان العطيات، إن هذه الشهادة هي بداية عهد جديد من الالتزام والتحسين المستمر وسنواصل رسالتنا في تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن مراحل العمل للحصول على الاعتمادية وعرض لأهم الانجازات التي حققها المستشفى أخيرا.

--(بترا)

أع/ أ أ

29/07/2025 14:45:42





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