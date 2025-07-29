الأردن يبذل جهودا استثنائية لمواجهة التهاب الكبد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تموز (بترا) بشرى نيروخ- يبذل الأردن جهودًا استثنائية لمكافحة التهاب الكبد، عبر برامج وقائية وعلاجية وتوعوية شاملة، وهو مرض "صامت" يحصد حياة أكثر من 1.3 مليون إنسان سنويًا حول العالم.

وقال مستشار أمراض الجهاز الهضمي والكبد بوزارة الصحة، الدكتور ماجد نصير، إن الأردن حقق تقدمًا ملموسًا، خاصة في علاج التهاب الكبد B، بفضل توفر الأدوية الحديثة لجميع المصابين، إلى جانب دمج مطعوم التهاب الكبد B ضمن البرنامج الوطني منذ تسعينيات القرن المنصرم، ما أسهم في خفض نسب الإصابة.

وأضاف، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرض الذي صادف أمس، أن علاج التهاب الكبد C متوفر أيضًا بنسبة شفاء عالية جدًا للمواطنين، من خلال وزارة الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح نصير أن طرق الوقاية تظل ضرورية للحد من انتشار المرض، خصوصًا مع انتقال فيروسي B وC عبر الدم، ما يستدعي استخدام أدوات شخصية في الحلاقة وطب الأسنان، فضلًا عن مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطر تبادل الحقن.

من جانبه، شدد استشاري الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أحمد عودة، على أهمية تصحيح المفاهيم حول المرض، مؤكدًا أنه ليس وبائيًا بالمعنى التقليدي، بل يمكن الوقاية منه واستئصاله بالتطعيم والثقافة الصحية.

ونبّه إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل متعاطي المخدرات، ومن يتلقون نقل دم متكرر، والطاقم الطبي، وعمال النظافة، إلى جانب حديثي الولادة لأمهات مصابات.

وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور باسل أبو هديب من إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، أن هناك خمسة أنواع رئيسية لفيروسات التهاب الكبد (A، B، C، D، E)، تختلف من حيث طرق العدوى وخطورة الأعراض.

وأكد أن وزارة الصحة تتبع نهجًا متكاملاً يشمل التطعيم، والتوعية، والفحص المبكر، ومراقبة حالات الإصابة، إلى جانب إدخال مطعومي B وA ضمن برنامج التطعيم الوطني منذ عامي 1995 و2020 على التوالي.

وأشار أبو هديب إلى أن معظم حالات التهاب الكبد المزمن لا تظهر أعراضًا واضحة في المراحل الأولى، ما يجعل الفحص المبكر أمرًا حاسمًا، مبينًا أن المؤسسات الصحية توصي بإجراء فحص التهاب الكبد C مرة واحدة على الأقل في العمر، للأشخاص بين 18 و79 عامًا.

وأوضح أن التهاب الكبد C أصبح له أدوية حديثة تقضي على الفيروس بنسب شفاء تتجاوز 95 بالمئة خلال أسابيع. أما التهاب الكبد B المزمن، فيُعالج بأدوية تقلل كمية الفيروس وتمنع تدهور الكبد، فيما تعتمد معالجة النوع D على علاج النوع B. ويُشفى النوعان A وE غالبًا دون علاج خاص.

ويُحتفى باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 تموز من كل عام، تخليدًا لذكرى ميلاد مكتشف فيروس التهاب الكبد B، الدكتور باروخ بلومبرغ، الذي نال جائزة نوبل على إنجازه.

--(بترا)

ب ن/ن ح/ ف ق

29/07/2025 14:51:28





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