عدد شهداء غزة يتجاوز 60 ألفًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تموز (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 تجاوزت 60 ألفًا، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى الآن 60034 شهيدًا، و145870 مصابا .

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بأن الساعات الـ 24 الماضية وحدها شهدت استشهاد 113 فلسطينيًا وإصابة 637 آخرين، في ظل تصعيد مستمر للقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب القصف المتواصل والانهيار شبه الكامل في الخدمات الأساسية.

--(بترا)

أ ش/ع أ/ف ق

29/07/2025 14:54:40





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