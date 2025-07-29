عدد شهداء غزة يتجاوز 60 ألفًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي

عدد شهداء غزة يتجاوز 60 ألفًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي
غزة 29 تموز (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 تجاوزت 60 ألفًا، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى الآن 60034 شهيدًا، و145870 مصابا .
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بأن الساعات الـ 24 الماضية وحدها شهدت استشهاد 113 فلسطينيًا وإصابة 637 آخرين، في ظل تصعيد مستمر للقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.
وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب القصف المتواصل والانهيار شبه الكامل في الخدمات الأساسية.
--(بترا)
أ ش/ع أ/ف ق
29/07/2025 14:54:40
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "تبادلات" تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي
فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا
خلايا الزومبي تشرح أغرب أعراض كورونا
الذكاء الاصطناعي "عدو" المبرمجين المحترفين ويحسن كفاءة المبتدئين
هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟
أسماك الإماراتية تخفض حصتها لصالح رئيس مجلس إدارة المطورون العرب