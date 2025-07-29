الأمم المتحدة أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة

الأمم المتحدة أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين تخطت 60 ألفا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة في القطاع.
وقالت الوزارة في تقريرها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 شهيدا و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023».
وبالتزامن، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الكارثة الإنسانية في غزة تذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا ونيجيريا في القرن الماضي.
وأوضح مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي روس سميث «هذا لا يشبه أي شيء شهدناه في هذا القرن».
وأضاف: «إنه يذكرنا بالكوارث التي شهدتها إثيوبيا أو بيافرا في القرن الماضي»، مؤكدا ضرورة «التحرك العاجل».
وأتت تصريحاته عقب تحذير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» IPC الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر أمس من أن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة».
وطالب هذا المرصد الذي تسهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات غير حكومية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة «فورية ودون عقبات»، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف «الجوع والموت» اللذين يتصاعدان بسرعة. وقال سميث إن «كارثة تتكشف أمام أعيننا أمام شاشات التلفزيون».
وأضاف «هذا ليس تحذيرا إنما دعوة للتحرك».
وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن بياناته الأخيرة تظهر أنه تم بلوغ «عتبة المجاعة» في معظم أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى تزايد عدد الوفيات.
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