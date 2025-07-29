الأمم المتحدة أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين تخطت 60 ألفا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة في القطاع.

وقالت الوزارة في تقريرها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 شهيدا و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023».

وبالتزامن، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الكارثة الإنسانية في غزة تذكر بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا ونيجيريا في القرن الماضي.

وأوضح مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي روس سميث «هذا لا يشبه أي شيء شهدناه في هذا القرن».

وأضاف: «إنه يذكرنا بالكوارث التي شهدتها إثيوبيا أو بيافرا في القرن الماضي»، مؤكدا ضرورة «التحرك العاجل».

وأتت تصريحاته عقب تحذير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» IPC الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر أمس من أن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن في قطاع غزة».

وطالب هذا المرصد الذي تسهم فيه وكالات أممية متخصصة ومنظمات غير حكومية وهيئات محلية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة «فورية ودون عقبات»، مشددا على أنها الوسيلة الوحيدة لوقف «الجوع والموت» اللذين يتصاعدان بسرعة. وقال سميث إن «كارثة تتكشف أمام أعيننا أمام شاشات التلفزيون».

وأضاف «هذا ليس تحذيرا إنما دعوة للتحرك».

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن بياناته الأخيرة تظهر أنه تم بلوغ «عتبة المجاعة» في معظم أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى تزايد عدد الوفيات.