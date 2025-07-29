شقيقة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية .. نحن دولة نووية وعلى أمريكا الاعتراف بذلك

MENAFN - Al-Bayan) قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف بها كدولة مسلحة نوويا إذا أرادت استئناف المحادثات الثنائية بينهما.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيم يو جونج، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وكبيرة مسؤولي الحزب الحاكم، قولها في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "يجب أن يكون الاعتراف الكامل بموقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة مسلحة نوويا ، شرطًا مسبقًا للتنبؤ بكل شيء والتفكير فيه في المستقبل".

وفي الوقت الذي اعترفت فيه كيم يو جونج بأن "العلاقة الشخصية بين كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست سيئة"، أصرت على أن أي محاولة من واشنطن لاستخدام هذه العلاقة من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي ستُفسر على أنها "سخرية"، وذلك وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضافت ، : "إذا أخفقت الولايات المتحدة في تقبل الواقع المتغير واستمرت في التمسك بالماضي الفاشل، فإن لقاء يجمع بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة سيبقى "أملاً" يتمناه الجانب الأمريكي".

يشار إلى انه في أول قمة أمريكي كورية شمالية على الإطلاق في يونيو 2018 في سنغافورة، اتفق ترامب وكيم على أن واشنطن ستوفر ضمانات أمنية لبيونج يانج مقابل نزع السلاح النووي "الكامل" لشبه الجزيرة الكورية.

ولكنهما لم يتمكنا من تجسير الفجوة بين المطالب الأمريكية ودعوة كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات في قمتهما الثانية في هانوي في فبراير 2019.

وبعد لقاء ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين في يونيو من ذلك العام، عقدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اجتماعًا على مستوى الخبراء في ستوكهولم في أكتوبر 2019 لكنه فشل في إحراز تقدم.