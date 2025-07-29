أنغام تظهر من المستشفى بعد جراحة دقيقة.. وهذه حالتها - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة المصرية أنغام تلقّي الرعاية الطبية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الألمانية برلين، بعد خضوعها قبل أيام لـجراحة دقيقة لاستئصال ورم صغير في البنكرياس.



وذكر مصدر مقرّب من الفنانة لـ"العربية.نت" أن الفريق الطبي المشرف على حالتها طلب إجراء فحوصات طبية دقيقة لتقييم حالتها الصحية بعد الجراحة، وتحديد الخطوة التالية في خطة العلاج.



وأوضح المصدر أن نتائج الفحوصات هي التي ستُحدد ما إذا كانت أنغام ستحتاج إلى تدخل جراحي آخر لاستئصال البنكرياس بالكامل، أو ما إذا كان من الممكن اعتماد خطة علاج دوائية دون اللجوء لعملية إضافية.



ومن المقرر أن تظل أنغام في ألمانيا لبضعة أيام إضافية، ولن تعود إلى القاهرة قبل منتصف أغسطس (آب) المقبل أو حتى يسمح الأطباء بذلك، وفقًا لتقديرات الفريق الطبي.



وكانت أنغام قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها فور خروجها من غرفة العمليات، في خطوة هدفت إلى طمأنة جمهورها بعد تداول شائعات غير دقيقة حول إصابتها بسرطان الثدي، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للفنانة مؤكدًا أن سبب السفر إلى ألمانيا كان لإجراء فحوصات وعملية جراحية في البنكرياس.









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