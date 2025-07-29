بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر تتصدر ترند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدرت الفنانة وفاء عامر محرك البحث "غوغل" خلال الساعات الماضية، بعد موجة انتقادات حادة تعرّضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعتها لإعلان انسحابها النهائي من منصة "تيك توك".



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامج صبايا الخير على قناة "النهار"، قالت وفاء:

"التيك توك عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة لبعض الناس، واستفدت منه إني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاتة، وقررت أبتعد عنه نهائيًا".



ووجهت وفاء عامر رسالة باكية إلى جمهورها، قائلة:

"أنا بحبكم وبحترم عقولكم، وخدمت في المهنة اللي بحبها، وقدمت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل أي حد، لازم تبقوا واثقين فيا، وعارفين إني بحترم الفن، والفن شيء راقٍ".



كما أرسلت رسالة محبة لزملائها الفنانين:

"كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض، وإن شاء الله دايمًا نفضل كده".



وبعد هذه التطورات، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي دعمها الكامل للفنانة، ووصفت الحملة ضدها بأنها "مغرضة وموجهة"، مؤكدة تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها.



وأكدت النقابة في بيانها أن وفاء عامر "فنانة كبيرة نعتز بها، صاحبة مسيرة مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية معروفة"، مشددة على دعمها الكامل في مواجهة أي إساءة أو تجاوز بحقها.



يُذكر أن عددًا من نجوم الفن عبّروا عن تضامنهم العلني مع وفاء عامر، في حملة دعم واسعة على منصات التواصل.

مصراوي