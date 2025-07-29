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تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

2025-07-29 06:08:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصحة والسلامة المهنيّة لدورة 2024/2025 على مستوى المنشآت والأفراد حتى 31/8/2025.
وبيّنت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن نماذج الترشيح للجائزة متاحة بشكل إلكتروني في أسفل موقعها الإلكتروني ضمن خيار "جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية"، كما بإمكان المنشآت أو الأفراد الاطلاع على كافة تفاصيل الجائزة وأهدافها وشروطها ومجالاتها من نفس الخيار.
وأوضحت المؤسسة أنها تستقبل كافة الاستفسارات المتعلقة بالجائزة من خلال التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2112، 2115، 2107، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو زيارة صفحة المؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت الفائزة بالجائزة سيتم تكريمها، ومنح الجائزة للمنشآت الفائزة من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاثة مستويات، وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميّزين ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.


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