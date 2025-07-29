جيمري بايسال تخضع لعملية إزالة ورم سرطاني - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الوسط الفني في تركيا صدمة كبيرة عقب إعلان الممثلة جيمري بايسال، بطلة مسلسل "ليلى" الشهير، إصابتها بمرض سرطان الثدي وخضوعها لجراحة عاجلة لاستئصال الورم.



وفقاً لوسائل إعلام تركية، اكتشفت بايسال مؤخراً ورماً حميداً كان موجوداً في ثديها منذ 8 سنوات، لكنه بدأ بالنمو في الفترة الأخيرة، مما استدعى إزالته جراحياً. وقد شاركت بايسال صورة لها من سرير المستشفى بعد العملية، مطمئنة جمهورها بأنها بصحة جيدة.



وعلّقت على الصورة قائلة: "نعم، لقد انتهينا من عملية جراحية أخرى، لا داعي للقلق، لقد مررنا بالكثير، فلتكن هذه ذكرى جميلة هنا." برسالتها القصيرة من سرير المستشفى، استطاعت جيمري أن ترسل الكثير من الدفء لمحبيها، وأن تُعيد تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي حتى وإن كانت حميدة. وقد أطلقت بعض الجمعيات النسائية في تركيا حملات توعوية عقب إعلانها، لتشجيع النساء على الفحص الدوري، مستندين على قصتها في الإصابة والعلاج.



جاء هذا الإعلان الصادم عن حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زميلها الممثل آيتاش شاشماز قبل أيام قليلة، إثر إلغاء متابعة بعضهما البعض على منصة "إنستغرام". هذا الانفصال كان قد بدد آمال الجمهور في زواج قريب بين النجمين، ليتبعه الآن هذا الخبر المفاجئ حول صحتها.



جيمري بايسال هي ممثلة تركية من مواليد إزمير عام 1999. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة من خلال المسرح، ثم انتقلت إلى التلفزيون، حيث شاركت في عدد من الأعمال الثانوية قبل أن تنطلق بقوة في مسلسل "لا تترك يدي". لكن شهرتها الحقيقية جاءت بعد بطولتها في مسلسل "لعبة الحظ"، ثم توالت أعمالها وصولاً إلى مسلسل "ليلى" الذي ثبت أقدامها كنجمة صف أول في تركيا.

















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