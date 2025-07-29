6 بيضات بـ6 طرق ترند جديد يجتاح تيك توك.. ما رأي خبراء التغذية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل تصاعد الوعي بالتغذية الصحية وزيادة الإقبال على مصادر البروتين، اجتاح ترند جديد منصة تيك توك تحت عنوان "6 بيضات بـ6 طرق"، ليُصبح حديث جيل "زد" ومحبي الوجبات الخفيفة الصحية.



ويقوم الترند على تجربة تناول البيض المسلوق مع إضافات مبتكرة وغير مألوفة، بهدف تحويل البيض إلى وجبة عالية البروتين، منخفضة الكربوهيدرات، وسهلة التحضير. ورغم الطابع الطريف للتحدي، يرى خبراء تغذية أنه يحمل جانبًا إيجابيًا إذا تم تناوله بعقلانية.



من بين أشهر التركيبات في الترند:

MEGG: بيض مع مايونيز على طريقة سلطة البيض.

PEGG: بيضة مع شريحة مخلل لمذاق مالح ومقرمش.

BEGG: بيض مع جبنة كريمية وتوابل "كل شيء على الخبز".

PB&JEGG: بيض مع زبدة الفول السوداني والمربى.

TEGG: بيض مع صوص تزاتزيكي اليوناني.

BREGG: بيض مع لحم مفروم، كاتشب وخردل.

كما ظهرت نسخ إضافية مثل:

SPEGG: بيض مع مايونيز حار

SEGG: بيض مع صوص الصويا

YEGG: بيض مع الزبادي

ما رأي خبراء التغذية؟

أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز قالت لموقع Real Simple إن الترند قد يكون وسيلة ممتعة ومغذية لزيادة استهلاك البروتين، نظرًا لكون البيض غنيًا بالبروتين عالي الجودة، الحديد، فيتامينات B، والكولين.



لكنها حذّرت من بعض الجوانب، مثل تكلفة البيض المرتفعة، واقترحت استخدام 3 بيضات مقطعة إلى 6 أنصاف كبديل اقتصادي. كما نبهت إلى ضرورة الانتباه لكمية الصفار خصوصًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول.



وفي حال لم يناسب هذا الترند أذواق البعض، أشارت موسكوفيتز إلى بدائل صحية مثل: الشوفان المنقوع، التوست بالأفوكادو، السموذي، أو الزبادي بالفواكه.

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