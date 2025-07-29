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الامن يفتتح مصنع لوحات أرقام المركبات

الامن يفتتح مصنع لوحات أرقام المركبات

2025-07-29 06:08:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مصنع لوحات أرقام المركبات داخل مشاغل الأمن العام/ الموقر .
وأكّد اللواء المعايطة أن افتتاح هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار رؤية إستراتيجية شاملة، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي للوحات المعدنية، وفق أعلى المواصفات الفنيّة والأمنيّة العالمية، وبما يعزز من القدرات التصنيعية الوطنية.
مشيراً إلى أنّ إنشاء المصنع جاء وفق دراسات ومتطلبات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق أعلى معايير الجودة وتوفير الوقت وإجراءات الاستيراد الخارجي .
وأضاف مدير الأمن العام أن هذا التوجّه يعكس التزام المديرية المتواصل بتطوير بنيتها التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، مؤكداً أن الاعتماد على التصنيع المحلي لا يسهم فقط في تقليل التكاليف وتوفير الوقت والجهد، بل يعزز أيضاً من جودة المنتج النهائي والاستثمار في الكفاءات الهندسية والفنيّة في إدارة الصيانة.
وخلال الافتتاح، جال اللواء المعايطة داخل المصنع، واطّلع على سير العمليات التشغيلية، وخطوط الإنتاج، وآليات العمل، مشيداً بجهود العاملين وكفاءة التجهيزات المستخدمة في مراحل التصنيع.

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