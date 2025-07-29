رابطة الأندية المصرية تحدد عقوبة سرقة الدرع

رابطة الأندية المصرية تحدد عقوبة سرقة الدرع
وتشمل اللائحة تحميل الفريق الحاصل على لقب الدوري مسؤولية أي ضرر يلحق بدرع البطولة، مع التزامه بإعادته بحالته الأصلية أو دفع تعويض يحدده مجلس إدارة الرابطة، وإبلاغ الرابطة فوراً في حالة السرقة أو التلف.
عقوبات السلوكيات المخالفة:
البصق: يُعاقب أي فرد من الجهاز الفني أو الإداري بالمنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 75 ألف جنيه، بينما يُعاقب اللاعب بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة إلى 6 مباريات و200 ألف جنيه في حال التكرار.
العبارات البذيئة: يُمنع المسؤول الفني أو الإداري من مرافقة الفريق لخمس مباريات، بينما يُعاقب اللاعب بالإيقاف 5 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في حال التلفظ بعبارات تتعلق بالدين أو اللون أو العرق.
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