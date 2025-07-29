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رابطة الأندية المصرية تحدد عقوبة سرقة الدرع

رابطة الأندية المصرية تحدد عقوبة سرقة الدرع

2025-07-29 06:07:55
(MENAFN- Amman Net) أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن لائحة العقوبات الجديدة لموسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026، والتي تضمنت عقوبات صارمة لتعزيز الانضباط داخل الملاعب.

وتشمل اللائحة تحميل الفريق الحاصل على لقب الدوري مسؤولية أي ضرر يلحق بدرع البطولة، مع التزامه بإعادته بحالته الأصلية أو دفع تعويض يحدده مجلس إدارة الرابطة، وإبلاغ الرابطة فوراً في حالة السرقة أو التلف.

عقوبات السلوكيات المخالفة:

البصق: يُعاقب أي فرد من الجهاز الفني أو الإداري بالمنع من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة 75 ألف جنيه، بينما يُعاقب اللاعب بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة إلى 6 مباريات و200 ألف جنيه في حال التكرار.
العبارات البذيئة: يُمنع المسؤول الفني أو الإداري من مرافقة الفريق لخمس مباريات، بينما يُعاقب اللاعب بالإيقاف 5 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه في حال التلفظ بعبارات تتعلق بالدين أو اللون أو العرق.

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