آخ يا زياد

MENAFN - Amman Net) المشهد الأول: صيف 1989. فتى في الثامنة، يعيش لحظة هدنة ما، بعد معارك عنيفة وصلت صواريخها إلى الشارع الذي يسكن فيه، وكادت تقتل أخاه. في تلك الهدنة، ينتظر عبر أثير إذاعة صوت الشعب برنامجه المفضل المخصص للأطفال: تنذره موسيقاه وكلمات مؤدّيه "نعمٌ نعمٌ نعمٌ نعمٌ أنا عدّول في خدمتكم". وفي الانتظار فقرة إخبارية ومن بعدها أغنية لزياد الرحباني مناسبة لكلّ ما يعيشه الفتى وأهله والشارع والمدينة والوطن كلّه: "أنا مش كافر بس البلد كافر". يحفظها الفتى ويرددها لأقرانه في الملعب، فيشعر للحظة أنّه أهمّ منهم، قبل أن يعاود لعب الكرة بعبوة الصودا الفارغة الصدئة معهم، فتدور المطاحشة وتختلط السيقان وتمتلئ بالكدمات والخدوش بالتساوي.المشهد الثاني: أواخر شتاء 1997. كبر الفتى، وها هو يتهيأ لامتحانات الشهادة المتوسطة. ما زال يحفظ الأغنية، لكنّ مراهقاً آخر في الفصل يعرف عنها وعن صاحبها أكثر منه. يعرف أغاني عدة، ويحفظ بعض العبارات المسرحية، التي لطالما سمع بعضهم يقولها من دون أن يبالي كثيراً بها في حمّى غرقه بأخبار الرياضة وحدها مونديالاً وأولمبياداً وبطولات محلية وعالمية. لكنّ حدثاً عجائبياً وقع له، إذ صادف بسطة لبيع ما يبدو أنّها مسروقات بالية، وبين معروضاتها ثلاثة أشرطة كاسيت زرقاء شفافة، يحمل كلّ منها ورقة لاصقة خُطّ عليها: "نزل السرور 1"، "نزل السرور 2"، "نزل السرور 3". كان يعرف تلك المسرحية، أو على الأقل اسمها واقتباسات زميله منها. أنفق كلّ ما يملك في جيبه وظفر بتلك الغنيمة التي أنسته مشواره، إذ عاد إلى المنزل، وأمضى معظم ليلته مصادراً المسجلة، مستمعاً بنهم إلى كلّ كلمة ولحن. لم يعد الفتى كما كان قبلها. هو شعر بذلك، كما شعر كلّ رفاقه. لكنّ شعوره بأنّه أهمّ منهم هذه المرة صاحبته رغبة في أن يعلّمهم ما تعلّم، ربما نكاية بزميله ذاك، فمضى يعير كلّ واحد منهم الأشرطة الثلاثة يومياً، حتى استمع إلى "نزل السرور" عشرون فتى، وثلاث فتيات. هل شعروا بما شعر به؟ محتمل... لكنّه أضاف إلى شعوره الأول قدرته على التأثير فيهم مبشّراً بزياد.المشهد الثالث: أواخر ربيع 2006. كان رائعاً أن يتمكن الصحافي من الحصول على آخر ثلاث بطاقات في حفل لمسرحية "شي فاشل" في مسرح قصر أونيسكو. هي إعادة إنتاج ناجحة للمسرحية التي يحفظها حرفاً حرفاً، وليست لصاحبها الأصلي علاقة مباشرة بها هذه المرة. ذهب مع شقيقيه ولعبت الصدفة الغريبة والسعيدة لعبتها في أن تكون مقاعدهم آخر ثلاثة في قاعة المسرح الكبير، عند الزاوية العليا يسار الخشبة. جلسوا في العتم، وكانت لحظة دهشة نادرة مع انتهاء العرض أنّ زياد شخصياً يجلس في أقصى الزاوية إلى جانبهم، وأنّهم أول من حيّاهم في تلك الليلة.المشهد الرابع: صيف 2018. كانت الحياة أحلى، في الخاص والعام رغم كلّ المآسي التي تحيط بالوطن الصغير، وكثير من المنغصات. نعم كانت الحياة أحلى، وأحلى ما فيها حفل افتتاح موسيقي لمهرجانات بيت الدين، جهد مع أصدقائه للحصول على بطاقاته وتمكنوا منها. رحلة تختلط فيها مشاعرهم وأحلامهم وأذواقهم الموسيقية والفنية والاجتماعية حتى. كلّها يجمعها مدرج كبير يجلسون في مرتفعاته البعيدة ويصرخون الأغنيات صراخاً يضمهم إلى جوقة عظمى من مرددي ألحان زياد وهو جالس إلى البيانو، ومن حوله فرقته، ويبدو المسرح بهم جميعاً مثل شهاب يخترق أمواج الظلمة ويلوّن السماء. كانت سحراً لا يُنسى تلك الليلة بكلّ من فيها وما فيها.

المشهد الخامس: صيف 2021. الأزمة الاقتصادية في أقسى مستوياتها. الوقوف اليومي في طوابير لا تنتهي بات واقعاً لا مفرّ منه، كما انقطاع الكهرباء وتسلق السلالم. حرّ يترافق مع كوفيد-19 وتبعات انفجار المرفأ... بيروت لم تعد كما كانت. على الشاطئ الصخري ينتقل صديقه البحري من سرد معاناة ثقيلة إلى واحدة أثقل، فيبدي استغرابه لكلّ هذه القصص ويصرخ مستنكراً: "شو هيدا ولو". يبتسم الصديق ويخبره أنّ ما صرخ به هو مطلع أغنية لم تسجل بعد لزياد، وهو الذي يدّعي دائماً أنّه عارف بكثير من أخبار جاره. ورغم عدم تيقّنه من ذلك تماماً، يُسرّ باحتمال أن تتناغم صرخته العفوية مع أغنية سيستمع إليها بشغف يوماً ما.

المشهد السادس: 26 يوليو/تموز 2025: انتهى كلّ شيء. يتألم وهو يعدّ الخبر لغلاف الصفحة الأولى. مات زياد الرحباني. مات الصديق والأخ... آخ يا زياد.

العربي الجديد