مصر الجديدة تتسلم 60 فدانًا بمدينة العبور الجديدة
وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض تعويضًا عن جزء من الأراضي التي استقطعت لصالح مشروعات تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية وتوسعة الطرق.موضوعات متعلقة 3.56 مرة معدل تغطية الطرح العام لـ ((الوطنية للطباعة)) ثانى أيام الاكتتاب “مصر الجديدة للإسكان” تحسم اختيار شريك تطوير أرض المنصورة الربع الأخير 2025 “تطوير مصر” تحقق 12 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالنصف الأول من 2025
وأضافت أنها سوف تدرج هذه الأرض ضمن محفظة أراضيها، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على محفظة أراضيها واستغلالها.
وقررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، طرح عدد (8) قطع أراضي فضاء للبيع داخل مدينة هليوبوليس الجديدة في مزايدة علنية.
وأوضحت الشركة أن قطع الأراضي مخصصة لأغراض سكنية بمساحات وأماكن متفرقة داخل مدينة هليوبوليس الجديدة.
وسيتم البيع بنظام المزايدة العلنية وفقاً لكراسة الشروط، وتحدد موعد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.
وأكدت أن الطرح يأتي ضمن خطتها لتعظيم وتنويع الإيرادات.
وتراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 56.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 478 مليون جنيه، مقارنة بربح 748.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 530.82 مليون جنيه، مقابل 239.68 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن إجراء تحديثات جديدة في هيكلها الإداري.
وشملت التحديثات تعيين المهندس محمد عبدالمنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة، مع امتلاكه 10 آلاف سهم بالشركة، والدكتور سامح السيد حمود عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا، إلى جانب تعيين عمرو إبراهيم عبدالناصر عضوًا غير متفرغ بمجلس الإدارة ومالكًا لـ100 ألف سهم.
كما شملت التغييرات تعيين عدد من المديرين التنفيذيين الداخليين، حيث تم تكليف الدكتور محمد مصطفى السيد برئاسة الشؤون المالية، والمهندس زياد أبو الفتوح بإدارة القطاع التجاري، وأحمد إسماعيل مديرًا لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الشركة لتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتطوير المؤسسي.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وتقرر توزيع 1.34 جنيه على المساهمين، بإجمالي 1.78 مليار جنيه توزيع على قسطين.
ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 333.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة 667.6 مليون جنيه.
وذكرت الشركة، أن الزيادة موزعة على 2.67 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم الواحد عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة.
وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة للعام المالي 2023 والظاهرة بالقوائم لمالية عن الفترة المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
ووافق مجلس إدارة شركة“مصر الجديدة للإسكان”، على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمد المنشاوي.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن التقرير دعوة الجمعية العامة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المصدر من 333.77 مليون جنيه إلى 1.001 مليار جنيه، بزيادة قدرها 667.54 مليون جنيه موزعة على 2.67 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم.
وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي وممولة من الأرباح المرحلة للعام 2023 والظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.
وأشارت إلى أن الزيادة بهدف استعمال السيولة النقدية في تمويل جانب من نشاط الشركة بشراء أراضي جديدة لزيادة محفظة أراضي مصر الجديدة للإسكان، وكذلك استخدام السيولة في إنشاء وتطوير وتحسين البنية التحتية بمدينة هليوبوليس الجديدة، والتطوير الذاتي لبعض المشروعات، وتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات.
تلقت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، عروضًا فنية ومالية من 3 شركات تطوير عقاري لتطوير أرض في مدينة المنصورة بمساحة 52 ألف متر مربع.
وأوضحت أن الشركات هي“تحاور، وأركانيا، وإسكان المنصورة”، ويشمل العرض حد أدنى مضمون بالإضافة إلى حصة الشركة من الإيرادات ومدد التنفيذ والتطوير.
وأضافت الشركة أنها شكلت لجان فنية متخصصة لدراسة العروض الفنية الثلاث وعقب الانتهاء من دراستها سيتم دراسة العروض المالية والعرض على مجلس إدارة الشركة لاختيار العرض الأمثل.
وتعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير مساحة 300 فدان ذاتيا بمدينة نيو هليوبوليس خلال 3 سنوات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وفق مصادر.
وقالت مصادر لـ ((البورصة))، إن الشركة بصدد الحصول على الموافقات النهائية للبدء فى المشروع والذى سيحقق مبيعات تعاقدية مبدئية تتخطى 4.1 مليار جنيه.
وتعاقدت الشركة مع شركة ECG، إحدى الشركات الاستشارية، لتصميم مجمع سكني خدمي كمرحلة أولى على مساحة 25 فدانا، في إطار سعي الشركة لتطوير مدينة نيو هليوبوليس.
وكشفت الشركة فى وقت سابق عن أن تكلفة الإنشاء للمرحلة الأولى 1.8 مليار جنيه، إلا أنه فى انتظار الحصول على الموافقة للإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل والمساحات المعروضة خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية مصر الجديدة لتعظيم الاستفادة من أراضيها غير المطورة، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية قوية، مضيفا أن الشركة تتطلع إلى بدء التنفيذ قريبا وفق أعلى معايير الجودة والإبداع.
ويأتي هذا التطوير لاستكمال الاستغلال الأمثل لمحفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة، والتي قامت بها بالمشاركة مع كل من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي على قطعتين أرض بمساحة 865 فدانا بالمنطقة الجنوبية و894 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة نيو هليوبوليس، ومع شركة مدينة مصر على قطعتان أرض بإجمالي مساحة 491 فدانا، والمشاركة مع شركة أم جروب على مساحة 77 فدانا.
وتراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضى بنحو 67.2% لتسجل 2.56 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في 2023.
ورغم هذا التراجع، توقعت الشركة عودة الأرباح إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع تنفيذ المشروعات التى تعاقدت عليها بالشراكة فى الأرباح مع عدة مطورين عقاريين.
فيما هبطت إيرادات الشركة خلال 2024 بحوالى 93.2%، لتصل إلى 1.055 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.6 مليار جنيه خلال 2023.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ريال مدريد يسجل أسينسيو كلاعب محترف
راشد بن دلموك: فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم بفرنسا
المودل في عالم التجميل.. مهنة صاعدة بين الفرصة والضوابط الغائبة
ساميت تكنولوجي تفاوض شركات المحمول لتطوير البنية التحتية للاتصالات
الخبرات الأولى تُعلن توقيعها شراكة استراتيجية مع مركز الاستثمار العربي الصيني لتعزيز التكامل الاقتصادي والتقني
الأردن يسير قافلة مساعدات كبيرة إلى غزة