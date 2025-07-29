مصر الجديدة تتسلم 60 فدانًا بمدينة العبور الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تسلمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بمدينة العبور الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن قطعة الأرض تعويضًا عن جزء من الأراضي التي استقطعت لصالح مشروعات تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية وتوسعة الطرق.

موضوعات3.56 مرة معدل تغطية الطرح العام لـ ((الوطنية للطباعة)) ثانى أيام الاكتتاب “مصر الجديدة للإسكان” تحسم اختيار شريك تطوير أرض المنصورة الربع الأخير 2025 “تطوير مصر” تحقق 12 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالنصف الأول من 2025

وأضافت أنها سوف تدرج هذه الأرض ضمن محفظة أراضيها، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على محفظة أراضيها واستغلالها.

وقررت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، طرح عدد (8) قطع أراضي فضاء للبيع داخل مدينة هليوبوليس الجديدة في مزايدة علنية.

وأوضحت الشركة أن قطع الأراضي مخصصة لأغراض سكنية بمساحات وأماكن متفرقة داخل مدينة هليوبوليس الجديدة.

وسيتم البيع بنظام المزايدة العلنية وفقاً لكراسة الشروط، وتحدد موعد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

وأكدت أن الطرح يأتي ضمن خطتها لتعظيم وتنويع الإيرادات.

وتراجعت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 56.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 478 مليون جنيه، مقارنة بربح 748.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 530.82 مليون جنيه، مقابل 239.68 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن إجراء تحديثات جديدة في هيكلها الإداري.

وشملت التحديثات تعيين المهندس محمد عبدالمنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة، مع امتلاكه 10 آلاف سهم بالشركة، والدكتور سامح السيد حمود عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا، إلى جانب تعيين عمرو إبراهيم عبدالناصر عضوًا غير متفرغ بمجلس الإدارة ومالكًا لـ100 ألف سهم.

كما شملت التغييرات تعيين عدد من المديرين التنفيذيين الداخليين، حيث تم تكليف الدكتور محمد مصطفى السيد برئاسة الشؤون المالية، والمهندس زياد أبو الفتوح بإدارة القطاع التجاري، وأحمد إسماعيل مديرًا لإدارة أمانة سر مجلس الإدارة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الشركة لتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتطوير المؤسسي.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، توزيعات نقدية ومجانية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.

وتقرر توزيع 1.34 جنيه على المساهمين، بإجمالي 1.78 مليار جنيه توزيع على قسطين.

ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 333.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة 667.6 مليون جنيه.

وذكرت الشركة، أن الزيادة موزعة على 2.67 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم الواحد عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة.

وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة للعام المالي 2023 والظاهرة بالقوائم لمالية عن الفترة المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

ووافق مجلس إدارة شركة“مصر الجديدة للإسكان”، على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمد المنشاوي.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن التقرير دعوة الجمعية العامة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المصدر من 333.77 مليون جنيه إلى 1.001 مليار جنيه، بزيادة قدرها 667.54 مليون جنيه موزعة على 2.67 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشًا للسهم.

وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي وممولة من الأرباح المرحلة للعام 2023 والظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.

وأشارت إلى أن الزيادة بهدف استعمال السيولة النقدية في تمويل جانب من نشاط الشركة بشراء أراضي جديدة لزيادة محفظة أراضي مصر الجديدة للإسكان، وكذلك استخدام السيولة في إنشاء وتطوير وتحسين البنية التحتية بمدينة هليوبوليس الجديدة، والتطوير الذاتي لبعض المشروعات، وتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

تلقت شركة“مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، عروضًا فنية ومالية من 3 شركات تطوير عقاري لتطوير أرض في مدينة المنصورة بمساحة 52 ألف متر مربع.

وأوضحت أن الشركات هي“تحاور، وأركانيا، وإسكان المنصورة”، ويشمل العرض حد أدنى مضمون بالإضافة إلى حصة الشركة من الإيرادات ومدد التنفيذ والتطوير.

وأضافت الشركة أنها شكلت لجان فنية متخصصة لدراسة العروض الفنية الثلاث وعقب الانتهاء من دراستها سيتم دراسة العروض المالية والعرض على مجلس إدارة الشركة لاختيار العرض الأمثل.

وتعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير مساحة 300 فدان ذاتيا بمدينة نيو هليوبوليس خلال 3 سنوات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وفق مصادر.

وقالت مصادر لـ ((البورصة))، إن الشركة بصدد الحصول على الموافقات النهائية للبدء فى المشروع والذى سيحقق مبيعات تعاقدية مبدئية تتخطى 4.1 مليار جنيه.

وتعاقدت الشركة مع شركة ECG، إحدى الشركات الاستشارية، لتصميم مجمع سكني خدمي كمرحلة أولى على مساحة 25 فدانا، في إطار سعي الشركة لتطوير مدينة نيو هليوبوليس.

وكشفت الشركة فى وقت سابق عن أن تكلفة الإنشاء للمرحلة الأولى 1.8 مليار جنيه، إلا أنه فى انتظار الحصول على الموافقة للإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل والمساحات المعروضة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية مصر الجديدة لتعظيم الاستفادة من أراضيها غير المطورة، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية قوية، مضيفا أن الشركة تتطلع إلى بدء التنفيذ قريبا وفق أعلى معايير الجودة والإبداع.

ويأتي هذا التطوير لاستكمال الاستغلال الأمثل لمحفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة، والتي قامت بها بالمشاركة مع كل من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي على قطعتين أرض بمساحة 865 فدانا بالمنطقة الجنوبية و894 فدانا بالمنطقة الشمالية بمدينة نيو هليوبوليس، ومع شركة مدينة مصر على قطعتان أرض بإجمالي مساحة 491 فدانا، والمشاركة مع شركة أم جروب على مساحة 77 فدانا.

وتراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضى بنحو 67.2% لتسجل 2.56 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في 2023.

ورغم هذا التراجع، توقعت الشركة عودة الأرباح إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع تنفيذ المشروعات التى تعاقدت عليها بالشراكة فى الأرباح مع عدة مطورين عقاريين.

فيما هبطت إيرادات الشركة خلال 2024 بحوالى 93.2%، لتصل إلى 1.055 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.6 مليار جنيه خلال 2023.