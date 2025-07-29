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مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل

مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل

2025-07-29 03:08:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2025 في يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل .

بدوره أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب المقبل.
وأضاف الحياصات، في تصريح صحفي امس الاثنين، أن الوزارة مستمرة بعمليات تدقيق أوراق الامتحانات حتى ليلة إعلان النتائج، بعدما أنهت فرق التصحيح عملية التصحيح والمطابقة لجميع مباحث الامتحان.

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