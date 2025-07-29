مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل

مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل
بدوره أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب المقبل.
وأضاف الحياصات، في تصريح صحفي امس الاثنين، أن الوزارة مستمرة بعمليات تدقيق أوراق الامتحانات حتى ليلة إعلان النتائج، بعدما أنهت فرق التصحيح عملية التصحيح والمطابقة لجميع مباحث الامتحان.
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