برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

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برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد برنامج الأغذية العالمي بانه يجب أن تتدفق المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وكبير قبل فوات الأوان.
وبين أن الحاجة ماسة إلى زيادة هائلة في المساعدات للوصول إلى كل الجائعين في غزة أينما كانوا.
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