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برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

2025-07-29 03:08:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد برنامج الأغذية العالمي بانه يجب أن تتدفق المساعدات إلى غزة بشكل عاجل وكبير قبل فوات الأوان.


وبين أن الحاجة ماسة إلى زيادة هائلة في المساعدات للوصول إلى كل الجائعين في غزة أينما كانوا.

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