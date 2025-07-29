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البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال جولة ميدانية لمحافظة إربد، أعمال الصيانة التي تنفذها المؤسسة لمعهد تدريب مهني الرمثا داخل حرم مدينة الحسن الصناعية/الرمثا.
واستمع البكار، خلال الزيارة، من مدير مديرية إقليم الشمال في مؤسسة التدريب المهني، المهندس سفيان القضاة، إلى سير أعمال الصيانة في المعهد، والمتوقع الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل.
وبيّن القضاة أن التخصصات التي يُدرِّب عليها المعهد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 متدربًا من كلا الجنسين، تشمل: الحاسوب، الخياطة، حاضنة الأطفال، الصناعات الغذائية، السلامة والصحة المهنية، التمديدات والشبكات الكهربائية.
كما زار البكار مركز شباب وشابات إربد التابع لوزارة الشباب، والواقع في مدينة إربد الصناعية، بهدف الاطلاع على الموقع والاستفادة منه كمشاغل تدريب من أجل التشغيل المباشر، نظرًا لخصوصية موقعه وسط مدينة إربد الصناعية.
وتفقّد الوزير أيضًا مديرية عمل إربد، واستمع من مديرها، سالم بني سلامة، إلى سير العمل في المديرية.
واستمع البكار، خلال الزيارة، من مدير مديرية إقليم الشمال في مؤسسة التدريب المهني، المهندس سفيان القضاة، إلى سير أعمال الصيانة في المعهد، والمتوقع الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل.
وبيّن القضاة أن التخصصات التي يُدرِّب عليها المعهد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 متدربًا من كلا الجنسين، تشمل: الحاسوب، الخياطة، حاضنة الأطفال، الصناعات الغذائية، السلامة والصحة المهنية، التمديدات والشبكات الكهربائية.
كما زار البكار مركز شباب وشابات إربد التابع لوزارة الشباب، والواقع في مدينة إربد الصناعية، بهدف الاطلاع على الموقع والاستفادة منه كمشاغل تدريب من أجل التشغيل المباشر، نظرًا لخصوصية موقعه وسط مدينة إربد الصناعية.
وتفقّد الوزير أيضًا مديرية عمل إربد، واستمع من مديرها، سالم بني سلامة، إلى سير العمل في المديرية.
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