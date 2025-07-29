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البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا

البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا

2025-07-29 03:08:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال جولة ميدانية لمحافظة إربد، أعمال الصيانة التي تنفذها المؤسسة لمعهد تدريب مهني الرمثا داخل حرم مدينة الحسن الصناعية/الرمثا.
واستمع البكار، خلال الزيارة، من مدير مديرية إقليم الشمال في مؤسسة التدريب المهني، المهندس سفيان القضاة، إلى سير أعمال الصيانة في المعهد، والمتوقع الانتهاء منها مطلع الشهر المقبل.
وبيّن القضاة أن التخصصات التي يُدرِّب عليها المعهد، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 متدربًا من كلا الجنسين، تشمل: الحاسوب، الخياطة، حاضنة الأطفال، الصناعات الغذائية، السلامة والصحة المهنية، التمديدات والشبكات الكهربائية.
كما زار البكار مركز شباب وشابات إربد التابع لوزارة الشباب، والواقع في مدينة إربد الصناعية، بهدف الاطلاع على الموقع والاستفادة منه كمشاغل تدريب من أجل التشغيل المباشر، نظرًا لخصوصية موقعه وسط مدينة إربد الصناعية.
وتفقّد الوزير أيضًا مديرية عمل إربد، واستمع من مديرها، سالم بني سلامة، إلى سير العمل في المديرية.

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