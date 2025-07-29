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ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون

ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون

2025-07-29 03:08:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُلقي القبض في محافظة عجلون، الثلاثاء، على معتد على الثروة الحرجية، بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار أردني.


وقال مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان إنه وبعد عملية رصد وتتبع من قِبل شرطة عجلون تم توقيف المطلوب أثناء تنقّله، وتبين أن لديه سجلا طويلا من الاعتداءات على الأشجار والغابات، حيث بلغ عدد الضبوطات المنسوبة إليه نحو 5 ضبوطات حرجية.


وأضاف العدوان انه تم حجز مركبة المعتدي وإيداعه للقضاء وللمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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