بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

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بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ثلاثون شخصا مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم في العاصمة الصينية بكين، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف الليلة الماضية عن مقتل 30 شخصا في بكين".
بينما قالت صحيفة بيجينغ ديلي الرسمية على حسابها في موقع ويتشات إنّه "حتى الآن تم إجلاء ما مجموعه 80332 شخصا" في العاصمة.
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