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بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

2025-07-29 03:08:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ثلاثون شخصا مصرعهم وتم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم في العاصمة الصينية بكين، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.


وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف الليلة الماضية عن مقتل 30 شخصا في بكين".


بينما قالت صحيفة بيجينغ ديلي الرسمية على حسابها في موقع ويتشات إنّه "حتى الآن تم إجلاء ما مجموعه 80332 شخصا" في العاصمة.

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