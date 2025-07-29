مسلح يقتل أربعة أشخاص في نيويورك ثم ينتحر

مسلح يقتل أربعة أشخاص في نيويورك ثم ينتحر
وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" برصاص المسلح الذي زرع الرعب في أرجاء المنطقة.
وأضاف أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضا شبكة "إيه بي سي نيوز".
من جهتها، قالت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".
وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية فإن مطلق النار اقتحم قرابة الساعة السادسة مساء المبنى رقم 345 في بارك أفينيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب تضمّ مكاتب بينها خصوصا مقرّا دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وشركة بلاكستون المالية العملاقة، حاملا بيده رشاشا.
ونشرت وسائل إعلام عديدة، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك بوست"، صورة لرجل ذي شارب يسير لوحده حاملا بيمناه بندقية ويضع نظارة شمسية ويرتدي سترة داكنة.
وكتب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز على منصة إكس إنّ "شرطة مدينة نيويورك تجري تفتيشا شاملا في المبنى رقم 345 في بارك أفينيو. إذا كنتم في ذلك المبنى، فرجاء أن تلزموا أماكنكم".
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