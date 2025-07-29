مسلح يقتل أربعة أشخاص في نيويورك ثم ينتحر

MENAFN - Al-Bayan) قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح اقتحم الاثنين ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن النيويوركي الراقي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" برصاص المسلح الذي زرع الرعب في أرجاء المنطقة.

وأضاف أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضا شبكة "إيه بي سي نيوز".

من جهتها، قالت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".

وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية فإن مطلق النار اقتحم قرابة الساعة السادسة مساء المبنى رقم 345 في بارك أفينيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب تضمّ مكاتب بينها خصوصا مقرّا دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وشركة بلاكستون المالية العملاقة، حاملا بيده رشاشا.

ونشرت وسائل إعلام عديدة، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك بوست"، صورة لرجل ذي شارب يسير لوحده حاملا بيمناه بندقية ويضع نظارة شمسية ويرتدي سترة داكنة.

وكتب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز على منصة إكس إنّ "شرطة مدينة نيويورك تجري تفتيشا شاملا في المبنى رقم 345 في بارك أفينيو. إذا كنتم في ذلك المبنى، فرجاء أن تلزموا أماكنكم".