تاكسي دبي تحقق أداءً مالياً قوياً في الربع الثاني بارتفاع صافي الربح 33%

أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة ("الربع الثاني من عام 2025" أو "الربع") والأشهر الستة ("النصف الأول من عام 2025" أو "الفترة") المنتهية في 30 يونيو 2025.

وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2025 مع نمو إيراداتها بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 625.2 مليون درهم، مدفوعةً بتوسيع أسطولها وزيادة عدد رحلاتها. وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مما يعكس استمرار زخم الأعمال خلال النصف الأول من العام.

وارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة في شركة تاكسي دبي خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 539.7 مليون درهم، ويعود الفضل في ذلك إلى توسيع أسطول المركبات وزيادة عدد الرحلات. وبلغ إجمالي أسطول المركبات التشغيلي 6,210 مركبة في يونيو 2025، بما في ذلك 335 مركبة كهربائية بالكامل في إطار خطة استراتيجية للتوجه نحو حلول تنقل مستدامة وفعالة.

وشهد قطاع مركبات الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 30.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام الحالي بفضل رفد الأسطول بمركبات إضافية. وأنجزت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة 13.6 مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي الأسطول التشغيلي للشركة في جميع القطاعات بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل عدد مركبات الأسطول إلى 10,180 مركبة.

وبلغت إيرادات قطاع الحافلات في شركة تاكسي دبي 31.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 12٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة تغييرات تعاقدية أثرت على دورة حساب الإيرادات خلال الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات لا تؤثر على القيم الإجمالية للعقود السنوية.

وواصل قطاع دراجات التوصيل نموه أيضاً، فارتفعت إيراداته في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 18.2 مليون درهم مع استمرار توسعه في سوق التوصيل الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 180.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بزيادةٍ كبيرة في عدد الرحلات والإيرادات، وترافق ذلك مع انخفاض تأثير العروض الترويجية لشركة "كونيكتيك" (التابعة لشركة تاكسي دبي، والتي تشمل عمليات منصة "بولت" لطلب المركبات إلكترونياً) التي تركزت نتائجها بشكل أكبر في الربع الأول. وارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 29%، واستقر عند 28% في النصف الأول مع استمرار تركيز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 105.4 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 17% مدعوماً بالارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية.

وتحافظ شركة تاكسي دبي على ميزانية عمومية قوية مع نسبة ملائمة لصافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء حيث بلغت 1.2، ورصيد نقدي قدره 236 مليون درهم في 30 يونيو 2025 بما في ذلك ودائع الوكالة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس هذه النتائج قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة من خلال الأداء المتسق والابتكار الذي يرتقي بمستوى خدمة المتعاملين. ونفخر بالعمل في سوق ديناميكية واعدة مثل دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، حيث نستبشر بحدوث ارتفاع مطرد في الطلب على حلول التنقل الذكي مع استمرار النمو السكاني، والارتفاع القياسي في استثمارات البنى التحتية، والمؤشرات الاقتصادية القوية، وتتمتع شركتنا بوضع جيد للاستفادة من هذه التوجهات الإيجابية. ويسرني التأكيد بأن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية للنصف الأول من العام انسجاماً مع سياستنا المتبعة لتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي أرباح السنة المالية".

وقال منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "يؤكد أداؤنا القوي في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 على استمرار تقدمنا التشغيلي وتنفيذ عملياتنا بالدقة المطلوبة. ولا نزال نشهد زخماً قوياً في قطاعات أعمالنا الرئيسية، مدفوعاً بتوسيع قدرات أسطولنا وزيادة الطلب على حلول التنقل الذكية التي تدعم احتياجات المتعاملين. ومن أبرز إنجازات النصف الأول تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة 'بولت' بانضمام أكثر من 6000 مركبة أجرة إلى منصتها. ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا بإنشاء أكبر منظومة لطلب المركبات إلكترونياً في دولة الإمارات. كما يجسّد ذلك التزامنا بابتكار حلول تنقل رقمية متكاملة ترتقي بجودة الحياة اليومية وتثري تجارب المتعاملين. علاوة على ذلك، يشكّل تحالفنا مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي تجسيداً حقيقياً لالتزامنا طويل الأمد بالاستدامة، حيث نسعى ليكون كامل أسطولنا من المركبات الكهربائية بحلول عام 2040".

وأضاف الفلاسي: "يرتكز عملنا على أسس متينة، حيث نتمتع بوضع مالي قوي ومنصة مُصممة لتحقيق نمو مستدام. وسنواصل التركيز مستقبلاً على تعزيز التميز التشغيلي، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بمشهد التنقل سريع النمو في دبي ودولة الإمارات عموماً".

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح النصف الأول من عام 2025

وافق مجلس إدارة شركة تاكسي دبي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 160.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 6.43 فلس للسهم الواحد، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تستهدف توزيع أرباح نصف سنوية لا تقل عن 85% من صافي الربح السنوي للشركة. ومن المتوقع أن يتم توزيع هذه الأرباح في أغسطس 2025.

أبرز الإنجازات التشغيلية

في إطار أجندتها الاستراتيجية للنمو، حققت شركة تاكسي دبي إنجازاً مهماً بتوسيع شراكتها مع شركة "بولت"، حيث أضافت إلى هذه المنصة أكثر من 6000 مركبة أجرة. وتساهم هذه المبادرة في تسهيل قدرات الوصول الرقمي إلى المركبات بما يضمن راحة المقيمين والزوار، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارة الأوسع لتحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى آلية الحجز الإلكتروني. كما تساهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز المكانة الرائدة لشركة تاكسي دبي في مجال التنقل الذكي، ودعم استراتيجيتها الخاصة لعامي 2025-2029 والرامية إلى ترسيخ مكانتها كأكبر مُشغّل لمركبات الأجرة في دولة الإمارات وكشركة رائدة إقليمياً في مجال النقل.

وتعزيزاً لريادتها في مجال التنقل المستدام، وقعت شركة تاكسي دبي شراكة استراتيجية مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي لإطلاق 200 مركبة أجرة كهربائية بالكامل من طراز "بي واي دي سيل" في إمارة دبي. ترفد هذه المبادرة أسطول الشركة الحالي الصديق للبيئة، وتمثل خطوةً محوريةً في مسيرتها للتحول الكامل إلى استخدام المركبات الكهربائية بحلول عام 2040، ودعم رؤية الإمارات الأوسع نطاقاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وبالإضافة إلى التأثير البيئي، يساهم استخدام المركبات الكهربائية عالية الأداء في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الركاب، مما يجعل الشركة تتصدر مشهد ابتكارات التنقل الأخضر في المنطقة.

وفي خطوةٍ أخرى للارتقاء بجودة الحياة، أبرمت "بولت" شراكةً استراتيجيةً مع منصة توصيل الطلبات الرائدة في المنطقة "طلبات". وتوفر هذه المبادرة لمشتركي خدمة "طلبات برو" خصوماتٍ حصرية على رحلات "بولت"، مما يثري نمط حياة المتعاملين عبر منصتي النقل والتوصيل.

النظرة المستقبلية

لا تزال شركة تاكسي دبي واثقة من توقعاتها المستقبلية عبر جميع قطاعات أعمالها، مرتكزةً في ذلك على متانة الأسس الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام. وتتوقع الشركة أن يرتفع الطلب على حلول التنقل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا مدفوعاً بالاستثمار المتواصل في مجال البنية التحتية، وزيادة النمو السكاني، وتنامي أعداد السياح.

وبفضل التوسع المستمر لأسطولها وشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مطارات دبي، تتمتع شركة تاكسي دبي بوضع قوي يتيح لها الاستفادة من النمو القوي للإمارة. وتواصل الشركة استثماراتها في الحلول التكنولوجيا وعقد الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على فتح آفاق جديدة للنمو وترسيخ حضورها في قطاع التنقل الذكي.