عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات
خبرني - أُلقي القبض في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على معتد على الثروة الحرجية، بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار أردني.
وقال مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه وبعد عملية رصد وتتبع من قِبل شرطة عجلون تم توقيف المطلوب أثناء تنقّله، وتبين أن لديه سجلا طويلا من الاعتداءات على الأشجار والغابات، حيث بلغ عدد الضبوطات المنسوبة إليه نحو 5 ضبوطات حرجية.
وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار جهود كوادر المديرية (قسم الحراج) ضمن تعاون وتنسيق مع محافظ عجلون والجهات الأمنية لحماية الثروة الوطنية الغابية وإطلاق حملات مراقبة مشددة ضد قطع الأشجار بشكل غير قانوني.
وأضاف العدوان انه تم حجز مركبة المعتدي وإيداعه للقضاء وللمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "تبادلات" تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي
فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا
خلايا الزومبي تشرح أغرب أعراض كورونا
الذكاء الاصطناعي "عدو" المبرمجين المحترفين ويحسن كفاءة المبتدئين
هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟
أسماك الإماراتية تخفض حصتها لصالح رئيس مجلس إدارة المطورون العرب