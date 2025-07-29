عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

خبرني - أُلقي القبض في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على معتد على الثروة الحرجية، بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار أردني.

وقال مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه وبعد عملية رصد وتتبع من قِبل شرطة عجلون تم توقيف المطلوب أثناء تنقّله، وتبين أن لديه سجلا طويلا من الاعتداءات على الأشجار والغابات، حيث بلغ عدد الضبوطات المنسوبة إليه نحو 5 ضبوطات حرجية.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار جهود كوادر المديرية (قسم الحراج) ضمن تعاون وتنسيق مع محافظ عجلون والجهات الأمنية لحماية الثروة الوطنية الغابية وإطلاق حملات مراقبة مشددة ضد قطع الأشجار بشكل غير قانوني.

وأضاف العدوان انه تم حجز مركبة المعتدي وإيداعه للقضاء وللمحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

MENAFN29072025000151011027ID1109854918