403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فوتون أومان EST M: الشاحنة المتوسطة الحجم القوية المصممة لنقل البضائع بين المدن بكفاءة عالية
(MENAFN- Prime Advertising LLC) تمثل شاحنة فوتون أومان EST M المتوسطة الحجم خيارًا مثاليًا للأعمال التجارية التي تعتمد على نقل البضائع والمنتجات بين المدن. فهي مصممة خصيصًا لتقديم أداء قوي واقتصادي مع راحة السائق، مما يجعلها حلًا مثاليًا وموثوقًا لعمليات النقل التجاري التي تتطلب قوة واستمرارية على المدى الطويل.
يعتمد هذا الطراز على محرك كومينز ISD270 50 ، ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 6.7 لتر، يولد قوة 245 حصانًا وعزم دوران يبلغ 970 نيوتن.متر. ويتميز المحرك بنظام تبريد بالماء، وشاحن توربيني، ومبرد داخلي، وحقن مباشر، مما يضمن أداءً ثابتًا وفعالًا في مختلف ظروف التشغيل، سواء على الطرق السريعة أو في المنحدرات.
ترتبط الشاحنة بناقل حركة يدوي من 8 سرعات من نوع FAST، يوفر تنقلًا سلسًا بين التروس مختلف التضاريس والطرق. وقد تم تصميم نسب التروتس لمتنح الشاحنة مرونة في عزم الدوران عند السرعات المنخفضة بالإضافة إلى الكفاءة في الإنطلاق عند السرعات العالية. ويساهم القابض أحادى القرص بقياس 430 ملم في نقل القوة بكفاءة مما يعزز من قدرة الشاحنة على تحمل الحمولات العالية الأوزران أثناء عمليات النقل لمسافات طويلة.
من حيث الأبعاد، يبلغ طول الشاحنة 10,695 ملم، والعرض 2,487 ملم، والارتفاع 2,790 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 6,100 ملم. ويبلغ وزن المركبة وهي فارغة 5,600 كجم، وقدرة تحميلها تصل إلى 13,900 كجم، فيما يصل الوزن الإجمالي إلى 19,500 كجم. ويستوعب المحور الأمامي حمولة حتى 6.5 طن، بينما يتحمل المحور الخلفي 13 طنًا.
أما من حيث السلامة، فتشمل فرامل أسطوانية مدعومة بنظام فصل هوائي، بالإضافة إلى فرامل عادم لتحكم أفضل في المنحدرات. كما تأتي الشاحنة مزودة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، ومقعد سائق مزود بوسادة هوائية لتعزيز الحماية. ولتوفير راحة إضافية، تحتوي الكابينة على مقعد سائق تم تركيبه على نظام تعليق هوائي ، ونظام تكييف، ونوافذ كهربائية، وحساسات ركن خلفية.
تدعم الشاحنة نظام ترفيه متعدد الوسائط مع راديو وMP3 وUSB، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة وترفيهًا للسائق. ويُساهم خزان الوقود بسعة 260 لترًا في تقليل عدد محطات التوقف وزيادة كفاءة الرحلات الطويلة.
وقال متحدث باسم شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م، الموزع لمركبات فوتون في سلطنة عُمان:
"تم تصميم فوتون أومان EST M المتوسطة الحجم لتتناسب مع متطلبات النقل التجاري. فهي تعتمد على مكونات عالمية مثل محركات كومينزCummins وناقلات الحركة ZF، وتوفر حمولة عالية وهيكل قوي يلبي احتياجات السوق العماني."
وتأتي الشاحنة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 100,000 كلم، مع إمكانية التمديد إلى 5 سنوات أو 300,000 كلم، مما يوفر راحة بال وموثوقية طويلة الأمد بتكلفة رمزية.
توفر الشاحنة أومان EST M المتوسطة الحجم حلاً شاملاً وفعّالًا لقطاع النقل، يجمع بين القوة والموثوقية والتصميم المدروس، بما يضمن أداءً ثابتًا وكفاءة تشغيل عالية.
يعتمد هذا الطراز على محرك كومينز ISD270 50 ، ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 6.7 لتر، يولد قوة 245 حصانًا وعزم دوران يبلغ 970 نيوتن.متر. ويتميز المحرك بنظام تبريد بالماء، وشاحن توربيني، ومبرد داخلي، وحقن مباشر، مما يضمن أداءً ثابتًا وفعالًا في مختلف ظروف التشغيل، سواء على الطرق السريعة أو في المنحدرات.
ترتبط الشاحنة بناقل حركة يدوي من 8 سرعات من نوع FAST، يوفر تنقلًا سلسًا بين التروس مختلف التضاريس والطرق. وقد تم تصميم نسب التروتس لمتنح الشاحنة مرونة في عزم الدوران عند السرعات المنخفضة بالإضافة إلى الكفاءة في الإنطلاق عند السرعات العالية. ويساهم القابض أحادى القرص بقياس 430 ملم في نقل القوة بكفاءة مما يعزز من قدرة الشاحنة على تحمل الحمولات العالية الأوزران أثناء عمليات النقل لمسافات طويلة.
من حيث الأبعاد، يبلغ طول الشاحنة 10,695 ملم، والعرض 2,487 ملم، والارتفاع 2,790 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 6,100 ملم. ويبلغ وزن المركبة وهي فارغة 5,600 كجم، وقدرة تحميلها تصل إلى 13,900 كجم، فيما يصل الوزن الإجمالي إلى 19,500 كجم. ويستوعب المحور الأمامي حمولة حتى 6.5 طن، بينما يتحمل المحور الخلفي 13 طنًا.
أما من حيث السلامة، فتشمل فرامل أسطوانية مدعومة بنظام فصل هوائي، بالإضافة إلى فرامل عادم لتحكم أفضل في المنحدرات. كما تأتي الشاحنة مزودة بنظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، ومقعد سائق مزود بوسادة هوائية لتعزيز الحماية. ولتوفير راحة إضافية، تحتوي الكابينة على مقعد سائق تم تركيبه على نظام تعليق هوائي ، ونظام تكييف، ونوافذ كهربائية، وحساسات ركن خلفية.
تدعم الشاحنة نظام ترفيه متعدد الوسائط مع راديو وMP3 وUSB، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة وترفيهًا للسائق. ويُساهم خزان الوقود بسعة 260 لترًا في تقليل عدد محطات التوقف وزيادة كفاءة الرحلات الطويلة.
وقال متحدث باسم شركة رمال الخليج الكبرى ش.م.م، الموزع لمركبات فوتون في سلطنة عُمان:
"تم تصميم فوتون أومان EST M المتوسطة الحجم لتتناسب مع متطلبات النقل التجاري. فهي تعتمد على مكونات عالمية مثل محركات كومينزCummins وناقلات الحركة ZF، وتوفر حمولة عالية وهيكل قوي يلبي احتياجات السوق العماني."
وتأتي الشاحنة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 100,000 كلم، مع إمكانية التمديد إلى 5 سنوات أو 300,000 كلم، مما يوفر راحة بال وموثوقية طويلة الأمد بتكلفة رمزية.
توفر الشاحنة أومان EST M المتوسطة الحجم حلاً شاملاً وفعّالًا لقطاع النقل، يجمع بين القوة والموثوقية والتصميم المدروس، بما يضمن أداءً ثابتًا وكفاءة تشغيل عالية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "تبادلات" تحصل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي
فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا
خلايا الزومبي تشرح أغرب أعراض كورونا
الذكاء الاصطناعي "عدو" المبرمجين المحترفين ويحسن كفاءة المبتدئين
هل تدفع بكين ثمن الإفراط في الإنتاج والمنافسة؟
أسماك الإماراتية تخفض حصتها لصالح رئيس مجلس إدارة المطورون العرب