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مدد إقامتك هذا الصيف، واصنع لحظات لا تنسى في شيبارة
(MENAFN- qcomms) جدة، المملكة العربية السعودية، يوليو 2025: يحمل فصل الصيف وهجه إلى شواطئ البحر الأحمر، كاشفًا عن موسمٍ من الفخامة في شيبارة، حيث يتحول المنتجع إلى وجهةٍ تجمع بين الهدوء والخصوصية والصفاء الداخلي. ابتداءً من يوليو وحتى نهاية سبتمبر، يحظى الضيوف بامتيازات حصرية تتيح لهم الاستفادة من 20% توفيرًا عند الإقامة لثلاث ليالٍ أو أكثر.
بدأ اليوم في شيبارة على إيقاع البحر، مع فطور شهي يُقدَّم أمام المياه المتلألئة في مطعم "لونارا"، تليه لحظات من التوازن والسكينة من خلال جلسات يوغا، أو جولات جري على رمال الشاطئ، أو تمارين بيلاتس بالقرب من البحر. ينعكس جمال فصل الصيف في منتجع شيبارة من خلال أدق التفاصيل المحيطة، بدءًا من روعة الفلل المستوحاة من شكل حبات اللؤلؤ المتناغمة مع الطبيعة، ووصولًا إلى رقيّ الإقامة التي تمنح الضيوف إحساسًا عميقًا بالخصوصية. كما سيتمتع الضيوف باختيارهم سواءً كان فيلا عائمة أو أخرى مطلة على الشاطئ. تتنوع في مساحاتها بين غرفة نوم واحدة، أو غرفتين، أو ثلاث، جميعها محاطة بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر.
بالإضافة إلى امتيازات الإقامات الطويلة، يحظى الضيوف بمغامرات مخصصة تثري كل لحظة من إقامتهم، حيث يتحوّل الشاطئ إلى ساحة للمرح العائلي ترفرف فيه الطائرات الورقية، وتتعالى ضحكات الأطفال خلال لعبهم شد الحبل. كما يستمتع الأصدقاء بلحظات من الهدوء والسكينة عند ممارسة البيلاتس أو الركض على الشاطئ أو اليوغا عند غروب الشمس. أما من ينجذب إلى المغامرات المائية، فيمكنه تجربة قوارب التجديف أو التجديف على لوح التزلج وقوفًا، أو الغطس وسط الشعاب المرجانية المذهلة لمدة 30 دقيقة.
صيف يليق بالمغامرين الصغار
ينعم الأطفال في شيبارة بعالمٍ ساحر صُمّم خصيصًا لهم داخل نادي الأطفال، حيث تمتزج المتعة بالتعلّم من خلال أنشطة إبداعية وموسيقية، مثل الأشغال اليدوية باستخدام عيدان المثلجات، والرسم الحر، وألعاب موسيقية ممتعة مثل What’s the Time Mister Wolf? و Duck Duck Goose. كما يستمتع الصغار بتزيين الكعك، وألعاب الطاولة، وتحديات تفاعلية مثل لعبة Four Colors of the Wall حتى الضيوف الصغار جدًا، ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 شهرًا، يشاركون في جلسات مصممة بعناية تمنحهم لحظات من البهجة، مثل الحكايات الصوتية، ولعبة البحث عن البيض. وللأطفال دون 12 عامًا، يمكنهم الانضمام إلى مغامرات مائية مختارة كالتجديف، الغطس، والتزلج على الألواح، برفقة أحد البالغين.
في شيبارة، يعيش الأطفال لحظات لا تُنسى، بينما يحظى الأهل بفرصة للاسترخاء وتجديد الطاقة، ليكون كل يوم مصممًا ليناسب جميع أفراد العائلة.
مطاعم مستوحاة من البحر بلمسات من الإبداع
يوفّر منتجع شيبارة خمس تجارب طهي مميزة، صُممت بعناية على يد استوديو "روكويل" لتعكس بيئة البحر الأحمر الفريدة. يبدأ التناغم في مطعم "إيكي.روا"، حيث تُقدَّم أطباق نيكاي وقوائم أوماكاسي في تجربة حيّة تتيح للضيوف مشاهدة الطهاة أثناء تحضير الأطباق أمامهم. ويأخذ مطعم "أرياماري" الضيوف في رحلة إيطالية معاصرة بإشراف الشيف ماركو غارفانيني، القادم من مطاعم حائزة على نجمة ميشلان.
أما مطعم "لونارا" الشاطئي، فيجمع بين الإطلالات الخلابة والمأكولات الكلاسيكية المفضّلة للعائلة. وفي أجواء دافئة تعبق بالضيافة، يقدّم مطعم "ساريا" أشهى أطباق المطبخ الشامي. ويكتمل المشهد في "سوليرا"، المطعم الواقع بجوار المسبح، حيث تُقدّم المشروبات المنعشة والمحضّرة بإتقان على وقع غروب الشمس وانعكاسه على أفق البحر الأحمر.
في شيبارة، لا يُقاس الوقت بالدقائق، بل باللحظات التي تترك أثرًا لا يُمحى. من الفلل التي تطفو كأنها لآلئ عائمة، إلى أدق التفاصيل التي تعكس الجمال في أنقى صوره، يتحوّل الصيف هنا إلى ملاذٍ يوقظ الإحساس ويثري اللحظات.
بدأ اليوم في شيبارة على إيقاع البحر، مع فطور شهي يُقدَّم أمام المياه المتلألئة في مطعم "لونارا"، تليه لحظات من التوازن والسكينة من خلال جلسات يوغا، أو جولات جري على رمال الشاطئ، أو تمارين بيلاتس بالقرب من البحر. ينعكس جمال فصل الصيف في منتجع شيبارة من خلال أدق التفاصيل المحيطة، بدءًا من روعة الفلل المستوحاة من شكل حبات اللؤلؤ المتناغمة مع الطبيعة، ووصولًا إلى رقيّ الإقامة التي تمنح الضيوف إحساسًا عميقًا بالخصوصية. كما سيتمتع الضيوف باختيارهم سواءً كان فيلا عائمة أو أخرى مطلة على الشاطئ. تتنوع في مساحاتها بين غرفة نوم واحدة، أو غرفتين، أو ثلاث، جميعها محاطة بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر.
بالإضافة إلى امتيازات الإقامات الطويلة، يحظى الضيوف بمغامرات مخصصة تثري كل لحظة من إقامتهم، حيث يتحوّل الشاطئ إلى ساحة للمرح العائلي ترفرف فيه الطائرات الورقية، وتتعالى ضحكات الأطفال خلال لعبهم شد الحبل. كما يستمتع الأصدقاء بلحظات من الهدوء والسكينة عند ممارسة البيلاتس أو الركض على الشاطئ أو اليوغا عند غروب الشمس. أما من ينجذب إلى المغامرات المائية، فيمكنه تجربة قوارب التجديف أو التجديف على لوح التزلج وقوفًا، أو الغطس وسط الشعاب المرجانية المذهلة لمدة 30 دقيقة.
صيف يليق بالمغامرين الصغار
ينعم الأطفال في شيبارة بعالمٍ ساحر صُمّم خصيصًا لهم داخل نادي الأطفال، حيث تمتزج المتعة بالتعلّم من خلال أنشطة إبداعية وموسيقية، مثل الأشغال اليدوية باستخدام عيدان المثلجات، والرسم الحر، وألعاب موسيقية ممتعة مثل What’s the Time Mister Wolf? و Duck Duck Goose. كما يستمتع الصغار بتزيين الكعك، وألعاب الطاولة، وتحديات تفاعلية مثل لعبة Four Colors of the Wall حتى الضيوف الصغار جدًا، ممن لم تتجاوز أعمارهم 18 شهرًا، يشاركون في جلسات مصممة بعناية تمنحهم لحظات من البهجة، مثل الحكايات الصوتية، ولعبة البحث عن البيض. وللأطفال دون 12 عامًا، يمكنهم الانضمام إلى مغامرات مائية مختارة كالتجديف، الغطس، والتزلج على الألواح، برفقة أحد البالغين.
في شيبارة، يعيش الأطفال لحظات لا تُنسى، بينما يحظى الأهل بفرصة للاسترخاء وتجديد الطاقة، ليكون كل يوم مصممًا ليناسب جميع أفراد العائلة.
مطاعم مستوحاة من البحر بلمسات من الإبداع
يوفّر منتجع شيبارة خمس تجارب طهي مميزة، صُممت بعناية على يد استوديو "روكويل" لتعكس بيئة البحر الأحمر الفريدة. يبدأ التناغم في مطعم "إيكي.روا"، حيث تُقدَّم أطباق نيكاي وقوائم أوماكاسي في تجربة حيّة تتيح للضيوف مشاهدة الطهاة أثناء تحضير الأطباق أمامهم. ويأخذ مطعم "أرياماري" الضيوف في رحلة إيطالية معاصرة بإشراف الشيف ماركو غارفانيني، القادم من مطاعم حائزة على نجمة ميشلان.
أما مطعم "لونارا" الشاطئي، فيجمع بين الإطلالات الخلابة والمأكولات الكلاسيكية المفضّلة للعائلة. وفي أجواء دافئة تعبق بالضيافة، يقدّم مطعم "ساريا" أشهى أطباق المطبخ الشامي. ويكتمل المشهد في "سوليرا"، المطعم الواقع بجوار المسبح، حيث تُقدّم المشروبات المنعشة والمحضّرة بإتقان على وقع غروب الشمس وانعكاسه على أفق البحر الأحمر.
في شيبارة، لا يُقاس الوقت بالدقائق، بل باللحظات التي تترك أثرًا لا يُمحى. من الفلل التي تطفو كأنها لآلئ عائمة، إلى أدق التفاصيل التي تعكس الجمال في أنقى صوره، يتحوّل الصيف هنا إلى ملاذٍ يوقظ الإحساس ويثري اللحظات.
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